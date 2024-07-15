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12 Temmuz günü Aydın Söke kağıt fabrikasında çıkan yangın henüz söndürülemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aydın, Yangın, Söndürme, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 civarında çıkan Söke kağıt fabrikasındaki yangın halen söndürülemezken havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Söke ve çevresine kül yağmaya başlarken endişelendiren yangınla ilgili söndürüldü mü merak ediliyor. Yangında son durum bilgisi paylaşıldı.

Cuma günü akşama doğru kağıt fabrikasında başlayan yangında söndürme çalışmaları sürerken 15 Temmuz günü de yangın söndürülemedi.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken dumandan etkilenenlerin sayısı da arttı. Son dakika Aydın Söke yangınında havadan da müdahale yapılıyor.

AYDIN SÖKE FABRİKADA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

12 Temmuz günü çıkan yangın henüz söndürülemezken çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla beraber devam ediyor.

Alevlerin geceyi aydınlatmasıyla korkunç görüntüler ortaya çıkarken ilçeye kül yağmaya başladı.

12 Temmuz günü Aydın Söke kağıt fabrikasında çıkan yangın henüz söndürülemedi - 1. Resim

Kipaş Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın ilk gün kontrol altına alınırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlamıştı. Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan yangına birçok ekip müdahale ederken Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara sıçramaması adına tedbirler de alındı.

12 Temmuz günü Aydın Söke kağıt fabrikasında çıkan yangın henüz söndürülemedi - 2. Resim

KAĞIT FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SON DURUM NEDİR?

Söke Organize Sanayi Bölgesinde olan fabrikada çıkan yangın atık kağıtların depolandığı alanda başlarken gündüz karadan ve havadan söndürme çalışmaları yapılıyor. 

Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün söndürme ekipleri ile Aydın'daki çeşitli resmi kurumların ve özel firmaların tanker ve iş makineleri ile yapılan çalışmalar sürerken henüz söndürülemedi.

12 Temmuz günü Aydın Söke kağıt fabrikasında çıkan yangın henüz söndürülemedi - 3. Resim

54 iş makinası, 80 itfaiye ve arazöz ile 290 personel yangında mücadele ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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