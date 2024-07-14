Muğla'da korkutan yangın! Bodrum'da alevler bir kez daha yükseldi

Düzenleyen: Baki Sancak 14 Temmuz 2024 19:18 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 19:31 - Güncelleme:

Muğla, Bodrum, Yangın, Haber

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Muğla'da korkutan yangın... Günler öncesinde çıkan ve 18 saatte söndürülen yangının ardından Bodrum'da alevler bir kez daha yükseldi. Milas-Bodrum karayolu üzerindeki bir zeytinlik alanda yangın başladı. Ekipler müdahale ediyor.