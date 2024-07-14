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Muğla'da korkutan yangın! Bodrum'da alevler bir kez daha yükseldi

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Muğla, Bodrum, Yangın, Haber

Gündem Haberleri

Muğla'da korkutan yangın... Günler öncesinde çıkan ve 18 saatte söndürülen yangının ardından Bodrum'da alevler bir kez daha yükseldi. Milas-Bodrum karayolu üzerindeki bir zeytinlik alanda yangın başladı. Ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 Temmuz'da ormanlık alanda yangın çıkmış, alevler ekiplerin yoğun çalışmasıyla 18 saatte söndürülmüştü. Bölgeden bir yangın haberi daha geldi. Milas-Bodrum karayolu üzerindeki bir zeytinlik alanda yol kenarındaki kuru otların tutuşması ile yangın başladı.  İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

BODRUM'DA ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, saat 17.50 sıralarında Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangın bölgesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Karayolu kenarında başlayan yangında yol kenarındaki otlar ile zeytinlik alanda bazı zeytin ağaçları alevlerden zarar gördü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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