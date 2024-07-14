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Yangın kapıya dayandı! Ekipler Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın bölgede müdahale ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Itfaiye Ekipleri, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bulgaristan'da itfaiye ekiplerinin, Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.

Devlet Haber Ajansı BTA'ya göre, itfaiye ekipleri, Svilengrad bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangının sınıra doğru ilerlememesi için mücadele ediyor.

Bölgedeki Studena, Ravna Gora, Mihaliç ve Ştit köyleri meralarında süren yangınla mücadelenin aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle zorlaştığı açıklandı.

Yangın kapıya dayandı! Ekipler Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın bölgede müdahale ediyor - 1. Resim

Alevlerin 55 bin dönüm tarım arazisi ile 18 bin dönüm ormanlık alana yayıldığı belirtildi.

Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkı yangın çıktığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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