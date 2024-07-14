Marmaris'te ahşap tur teknesinde can pazarı! Cayır cayır yandı, yolcular son anda kurtuldu

Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Teknede bulunan yolcular ise tahliye edildi.

Muğla'da korkutan yangın! Bodrum'da alevler bir kez daha yükseldi

Muğla'da korkutan yangın! Bodrum'da alevler bir kez daha yükseldi

Marmaris'te tur keyfi faciaya dönüştü. Yunanistan açıklarında ahşam bir tekne ile gezintiye çıkan yolcular, teknede çıkan yangın nedeniyle zor anlar yaşadı. Çıkan yangında 4 kişi yaralandı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 yolcu tahliye edildi.

TUR TEKNESİNDE CAN PAZARI

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ile Yunanistan arasındaki Keçi Adası yakınlarında bulunan lüks bir ahşap gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm tekneyi saran alevlerden yolcular ve mürettebat denize atlayarak kurtulurken, adeta can pazarı yaşandı. Başka teknelerle mavi tura katılan pek çok kişi feci yangın karşısında panik yaşadı ve gözyaşlarına hakim olmadı.

Kısa sürede tüm tekneyi saran yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu arada denizin ortasından yükselen dumanları gören çeşitli kurumlara bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Muğla 112 Acil Sağlık birimi tarafından İçmeler İskelesi’ne ambulanslar sevk edildi. Yanan gezi teknesinden şu ana kadar 37 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Denizden tahliye edilen vatandaşlardan ilk belirlemelere göre bir vatandaşın entübe edildiği, 3 vatandaşın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildiği diğer yolcuların da çoğu ayakta tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Hastaneye gelenlerin büyük bölümünün dumandan etkileme ve yanık nedeniyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi.

YOLCULAR VE MÜRETTABAT SAĞ OLARAK KURTARILDI

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yaşanan olaydan sonra tüm ekiplerin teyakkuza geçtiğini belirtti.

Liman, sahil güvenlik, 112 Acil Sağlık birimi ve hastanede her türlü tedbirin alındığını belirten Kaymakam Kaya, gezi teknesinde bulunan 34 yolcu ve 3 mürettebatın sağ olarak denizden alındığını söyledi.

Kaymakam Kaya, bu kişilerin tamamının Sahil Güvenlik ve çeşitli deniz araçları ile hastaneye götürülmek üzere başta Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı iskelesi olmak üzere çeşitli iskelelere nakledildiğini kaydetti.

Bu arada tamamen yanan gezi teknesinin denizden tahliyesi için de Liman Başkanlığı’ndan bölgeye römorkör sevk edildiği belirtildi.