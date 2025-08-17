Elazığ'da mide bulandıran anlar! Fare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendi
Güncelleme:
Elazığ'da bir vatandaş fırının önünden geçerken gördükleri karşısında şoke oldu. Cep telefonunu çıkaran vatandaş, bir farenin fırında ekmeklerin üzerinde gezdiği anları saniye saniye kaydetti.
Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde evine giden bir vatandaş, ekmek fırınının önünden geçerken içeride fare olduğunu fark etti.
O ANLAR KAMERADA
Cep telefonunu çıkartarak o anları kayda alan vatandaş, farenin tezgahta bulunan ekmeklerin üzerinde gezdiği anları görüntüledi.
O anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, fırınla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
