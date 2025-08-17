Elazığ'da mide bulandıran anlar! Fare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendi

Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde evine giden bir vatandaş, ekmek fırınının önünden geçerken içeride fare olduğunu fark etti.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonunu çıkartarak o anları kayda alan vatandaş, farenin tezgahta bulunan ekmeklerin üzerinde gezdiği anları görüntüledi.

O anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, fırınla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.