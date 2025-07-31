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3 yaşındaki çocuk fare zehri içti! Hayat mücadelesi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 yaşındaki çocuk fare zehri içti! Hayat mücadelesi veriyor
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, fare zehri içen 3 yaşındaki çocuk fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi’nde yaşayan 3 yaşlarındaki S.Ş., isimli kız çocuğu evde bulunan fare zehrinden içerek bir süre sonra fenalaştı.

Ailesi tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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