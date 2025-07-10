Dükkanda gezen fare görüntüleri gündem olmuştu! Baklavacının tüm ürünlerine el konuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde baklava satışı yapılan bir iş yerinde fare görüntülerinin ortaya çıkması gündem olmuştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetim gerçekleştirilen işletmedeki tüm ürünlere el konulduğunu açıkladı.

Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baklava satışının yapıldığı bir işletmede çekmecede ve yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmış ve kamuoyunda infiale neden olmuştu.

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TÜM ÜRÜNLERE EL KONULDU

Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, işletme ile ilgili inceleme başlatmış ve denetim yapmıştı. Yaşanan olayın ardından Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilgili işletmedeki ürünlere el konulduğunu açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yer alan bir gıda işletmesinde fare görüldüğü iddiası üzerine bahse konu iş yerine, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Gıda Kontrol görevlilerince hemen denetim yapılmış ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli idari yaptırımlar uygulanmış ve ürünlere el konulmuştur. Konu kapsamında denetimler devam edecektir"