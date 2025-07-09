Baklavacıda mide bulandıran görüntü! İşletme sahibi suçu eski personele attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2025 13:21 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 13:27 - Güncelleme:

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir baklava dükkanındaki fare görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından ekipler iş yerinde denetim gerçekleştirerek ürünlerden numune aldı. İş yeri sahibi ise görüntülerin eski personeli tarafından kurgulandığını iddia etti.

Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baklava satışının yapıldığı bir işletmede çekmecede ve yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Gündem olan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU Ortaya çıkan görüntüler üzerine hızla işletmeye giden Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmedeki faaliyeti durdurdu. Sabah saatlerinde işletmede Zabıta ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri birlikte denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerden numuneler alınırken, tutanaklar tutuldu. Öte yandan içerideki soğutucunun alt kısmında da fare pisliğine rastlandığı öğrenildi. İŞLETME SAHİBİ ESKİ PERSONELİ SUÇLADI İşletme sahibi ise görüntülerin eski bir personeli tarafından kurgulandığını öne sürerek konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci