Baklavacıda mide bulandıran görüntü! İşletme sahibi suçu eski personele attı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir baklava dükkanındaki fare görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından ekipler iş yerinde denetim gerçekleştirerek ürünlerden numune aldı. İş yeri sahibi ise görüntülerin eski personeli tarafından kurgulandığını iddia etti.
Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baklava satışının yapıldığı bir işletmede çekmecede ve yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Gündem olan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.
İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU
Ortaya çıkan görüntüler üzerine hızla işletmeye giden Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmedeki faaliyeti durdurdu. Sabah saatlerinde işletmede Zabıta ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri birlikte denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerden numuneler alınırken, tutanaklar tutuldu. Öte yandan içerideki soğutucunun alt kısmında da fare pisliğine rastlandığı öğrenildi.
İŞLETME SAHİBİ ESKİ PERSONELİ SUÇLADI
İşletme sahibi ise görüntülerin eski bir personeli tarafından kurgulandığını öne sürerek konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.