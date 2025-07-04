4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 10:34 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 10:36 - Güncelleme:

4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Diğer yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finali vardı. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte 4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu...

4 Temmuz Cuma günü birçok ligde karşılaşmalar olacak. Bugün futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final etabına geçildi. Turnuvada bugün önemli bir karşılaşma olacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise bugün 2 maç vardır. Peki, 4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? İşte bugünkü maç programı... 4 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? TRENDYOL SÜPER LİG Saat: 15:00 Fikstür Çekimi FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL Saat: 22:00 Fluminense - Al Hilal UEFA KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI Saat: 19:00 Danimarka - İsveç Saat: 22:00 Almanya - Polonya MLS Saat: 02:30 New York City - Toronto FC Arjantin Kupası Saat: 03:10 Instituto AC - CA Huracan ABD USL CHAMPİONSHİP Saat: 02:00 Loudoun United - Orange County HAZIRLIK MAÇI Saat: 15:00 ND Gorica - Shakhtar Donetsk İRLANDA PREMİER LİGİ 21:45 Derry City - Waterford 21:45 Drogheda - Galway Utd 21:45 Shelbourne - Cork City 21:45 St. Patrick's - Bohemians VEİKKAUSLİİGA 18:00 Oulu - Kuopion YKKÖSLİİGA 18:30 Japs - Salpa İlgili Haber Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin