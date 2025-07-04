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4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Diğer yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finali vardı. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte 4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu...

4 Temmuz Cuma günü birçok ligde karşılaşmalar olacak. Bugün futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final etabına geçildi. Turnuvada bugün önemli bir karşılaşma olacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise bugün 2 maç vardır.

Peki, 4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? İşte bugünkü maç programı...

4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu - 1. Resim

4 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

Saat: 15:00 Fikstür Çekimi

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL

Saat: 22:00 Fluminense - Al Hilal

4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu - 2. Resim

UEFA KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI

Saat: 19:00 Danimarka - İsveç

Saat: 22:00 Almanya - Polonya

4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu - 3. Resim

MLS

Saat: 02:30 New York City - Toronto FC

Arjantin Kupası

Saat: 03:10 Instituto AC - CA Huracan

ABD USL CHAMPİONSHİP

Saat: 02:00 Loudoun United - Orange County

4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu - 4. Resim

HAZIRLIK MAÇI

Saat: 15:00 ND Gorica - Shakhtar Donetsk

İRLANDA PREMİER LİGİ

21:45 Derry City - Waterford

21:45 Drogheda - Galway Utd

21:45 Shelbourne - Cork City

21:45 St. Patrick's - Bohemians

VEİKKAUSLİİGA

18:00 Oulu - Kuopion

YKKÖSLİİGA

18:30 Japs - Salpa

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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