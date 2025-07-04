4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? Maç programı belli oldu
4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Diğer yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finali vardı. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte 4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu...
4 Temmuz Cuma günü birçok ligde karşılaşmalar olacak. Bugün futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final etabına geçildi. Turnuvada bugün önemli bir karşılaşma olacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise bugün 2 maç vardır.
Peki, 4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var? İşte bugünkü maç programı...
4 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
Saat: 15:00 Fikstür Çekimi
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL
Saat: 22:00 Fluminense - Al Hilal
UEFA KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Saat: 19:00 Danimarka - İsveç
Saat: 22:00 Almanya - Polonya
MLS
Saat: 02:30 New York City - Toronto FC
Arjantin Kupası
Saat: 03:10 Instituto AC - CA Huracan
ABD USL CHAMPİONSHİP
Saat: 02:00 Loudoun United - Orange County
HAZIRLIK MAÇI
Saat: 15:00 ND Gorica - Shakhtar Donetsk
İRLANDA PREMİER LİGİ
21:45 Derry City - Waterford
21:45 Drogheda - Galway Utd
21:45 Shelbourne - Cork City
21:45 St. Patrick's - Bohemians
VEİKKAUSLİİGA
18:00 Oulu - Kuopion
YKKÖSLİİGA
18:30 Japs - Salpa