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Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli oldu
Futbol, Maç Programı, Çarşamba, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de sezon tamamlanmış olsa da FIFA Kulüpler Dünya Kupası büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam maç var mı, saat kaçta? İşte günün maç programı listesi...

Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası,  Japonya J.League ve  UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşmalar olacak.

Sporseverler tarafından günün maçları ve skorları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda Bu akşam maç var mı, saat kaçta? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

B.Dortmund - Monterrey

Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Saat: 04:00

VİSSEL KOBE - HİROSHİMA

Turnuva: Japonya J.League

Saat: 13:00

İZLANDA - FİNLANDİYA

Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Saat: 19:00

İSVİÇRE - NORVEÇ

Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Saat: 22:00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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