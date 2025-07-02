Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de sezon tamamlanmış olsa da FIFA Kulüpler Dünya Kupası büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam maç var mı, saat kaçta? İşte günün maç programı listesi...
Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Japonya J.League ve UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşmalar olacak.
Sporseverler tarafından günün maçları ve skorları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda Bu akşam maç var mı, saat kaçta? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
B.Dortmund - Monterrey
Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Saat: 04:00
VİSSEL KOBE - HİROSHİMA
Turnuva: Japonya J.League
Saat: 13:00
İZLANDA - FİNLANDİYA
Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Saat: 19:00
İSVİÇRE - NORVEÇ
Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Saat: 22:00
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin