Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 2 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 09:50 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 09:50 - Güncelleme:

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2 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de sezon tamamlanmış olsa da FIFA Kulüpler Dünya Kupası büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam maç var mı, saat kaçta? İşte günün maç programı listesi...

Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Japonya J.League ve UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşmalar olacak. Sporseverler tarafından günün maçları ve skorları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda Bu akşam maç var mı, saat kaçta? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? B.Dortmund - Monterrey Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Saat: 04:00 VİSSEL KOBE - HİROSHİMA Turnuva: Japonya J.League Saat: 13:00 İZLANDA - FİNLANDİYA Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Saat: 19:00 İSVİÇRE - NORVEÇ Turnuva: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Saat: 22:00 İlgili Haber Real Madrid-Juventus maçı kaç kaç bitti? Real Madrid-Juventus maç özeti gündemdeki yerini koruyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin