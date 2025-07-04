Ligler ne zaman başlıyor, Süper Lig ilk maç ne zaman? 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun başlangıç tarihini, fikstür detaylarını ve derbi haftalarını duyurdu. Ligler ne zaman başlıyor, Süper Lig ilk maç ne zaman merak edilirken derbi maçları da şekillendi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerin yeni sezondaki rakipleri ve maç planlamaları da netleşti. Aynı zamanda diğer profesyonel liglerin açılış takvimleri de belli oldu. Peki, Ligler ne zaman başlıyor, Süper Lig ilk maç ne zaman?

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 sezonu için geri sayım sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre Trendyol Süper Lig ve 1. Lig sezonları 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Nesine 2. Lig, 23 Ağustos’ta başlarken; Nesine 3. Lig’de ilk düdük 6 Eylül’de çalacak.

SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun açılışı 8 Ağustos 2025 Cuma günü yapılacak. Sezonun ilk haftası 8, 9, 10 ve 11 Ağustos tarihlerine yayılan karşılaşmalarla tamamlanacak.

İlk yarı 19-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek. İkinci devre ise 16-19 Ocak 2026 haftasında başlayacak ve 17 Mayıs 2026’da sezon tamamlanacak.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

8.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

11.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

14.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ SONUÇLARI

2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 4 Temmuz Cuma günü Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kulüp yöneticileri ve TFF yetkililerinin katılımıyla yapılan kura çekimi beIN SPORTS ve TFF’nin resmi kanallarında canlı yayınlandı.

Süper Lig ilk hafta maçları:

Eyüpspor - Konyaspor

Karagümrük - Başakşehir

Fenerbahçe - Alanyaspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Kayserispor - Beşiktaş

Samsunspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Kocaelispor

Antalyaspor - Kasımpaşa

Gaziantep FK - Galatasaray