Trabzonspor'da iki isme teklif var! Batagov-Cham yolcu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trabzonspor’da Arseniy Batagov’a Lazio, Muhammed Cham’a ise AEK ve Al Fayha talip oldu. Cham için 8 milyon dolarlık satış gündemde.
Trabzonspor, yaz transfer dönemine hem takviye hem de satış planlamasıyla hazırlanıyor. Bordo-mavili ekipte iki yabancı oyuncuya yurt dışından önemli teklifler geldiği öğrenildi.
Başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov’u Lazio isterken, Muhammed Cham, AEK ve Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’nın listesinde. 4 milyon avroya alınan orta saha oyuncusunun 8 milyon dolar civarında rakamlara satışı söz konusu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran