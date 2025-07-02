Trabzonspor'da iki isme teklif var! Batagov-Cham yolcu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 06:15 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 06:16 - Güncelleme:

Trabzonspor’da Arseniy Batagov’a Lazio, Muhammed Cham’a ise AEK ve Al Fayha talip oldu. Cham için 8 milyon dolarlık satış gündemde.

Trabzonspor, yaz transfer dönemine hem takviye hem de satış planlamasıyla hazırlanıyor. Bordo-mavili ekipte iki yabancı oyuncuya yurt dışından önemli teklifler geldiği öğrenildi. İlgili Haber Denis Draguş transferinde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap! Başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov’u Lazio isterken, Muhammed Cham, AEK ve Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’nın listesinde. 4 milyon avroya alınan orta saha oyuncusunun 8 milyon dolar civarında rakamlara satışı söz konusu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran