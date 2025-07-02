Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da iki isme teklif var! Batagov-Cham yolcu

Trabzonspor'da iki isme teklif var! Batagov-Cham yolcu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da iki isme teklif var! Batagov-Cham yolcu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Arseniy Batagov’a Lazio, Muhammed Cham’a ise AEK ve Al Fayha talip oldu. Cham için 8 milyon dolarlık satış gündemde.

Trabzonspor, yaz transfer dönemine hem takviye hem de satış planlamasıyla hazırlanıyor. Bordo-mavili ekipte iki yabancı oyuncuya yurt dışından önemli teklifler geldiği öğrenildi.

 Başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov’u Lazio isterken, Muhammed Cham, AEK ve Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’nın listesinde. 4 milyon avroya alınan orta saha oyuncusunun 8 milyon dolar civarında rakamlara satışı söz konusu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasında ipler kopma noktasında! Adım adım Aslan'a doğruDiyarbakır'da 4'üncü kattan düşen ısı yalıtım ustası hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasında ipler kopma noktasında! Adım adım Aslan'a doğru - SporAdım adım Aslan'a doğruTrabzonspor, Kamerunlu stoper için Rennes ile anlaştı! Wooh'u ikna turu - SporTrabzonspor, Kamerunlu stoper için Rennes ile anlaştı! Wooh'u ikna turuFenerbahçe'de Asensio çabası! PSG ile pazarlık - SporFenerbahçe'de Asensio çabası! PSG ile pazarlıkFenerbahçe'de Kostic defteri kapanmadı! Tudor ne diyecek? - SporFenerbahçe'de Kostic defteri kapanmadı! Tudor ne diyecek?Benfica açıkladı! David Jurasek'in sözleşme detayları ortaya çıktı - SporDavid Jurasek'in sözleşme detayları ortaya çıktı!Beşiktaş, Ciro Immobile yerine yıldız golcü alacak! - SporBeşiktaş, Ciro Immobile yerine yıldız golcü alacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...