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Denis Draguş transferinde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Denis Draguş transferinde Trabzonspor&#039;dan Gaziantep FK&#039;ye cevap!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK, Denis Draguş'u kiralamak için Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi fakat oyuncunun yalnızca bonservisiyle transfer edilebileceğini bildirdi.

Trabzonspor, 25 yaşındaki Rumen forvet Denis Draguş için Gaziantep FK'dan gelen kiralama teklifini geri çevirdi. Bordo-mavili yönetim, oyuncunun yalnızca bonservisiyle transfer edilebileceğini karşı tarafa iletti.

Denis Draguş transferinde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap! - 1. Resim

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'dan transfer edilen Draguș, Trabzon temsilcisinde beklentilerin gerisinde kaldı. Ancak Gaziantep FK, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Trabzonspor cephesi ise bu talebi olumsuz cevapladığı öğrenildi. 

Denis Draguş transferinde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap! - 2. Resim

Bordo-mavili yönetim, Rumen futbolcu kiralık olarak gönderilmek istenmiyor. Trabzonspor, Draguș'un transferinden gelir elde etmeyi planlıyor. 

Denis Draguş transferinde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap! - 3. Resim

Denis Draguş'un Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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