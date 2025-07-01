Denis Draguş transferinde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap!

Gaziantep FK, Denis Draguş'u kiralamak için Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi fakat oyuncunun yalnızca bonservisiyle transfer edilebileceğini bildirdi.

Trabzonspor, 25 yaşındaki Rumen forvet Denis Draguş için Gaziantep FK'dan gelen kiralama teklifini geri çevirdi. Bordo-mavili yönetim, oyuncunun yalnızca bonservisiyle transfer edilebileceğini karşı tarafa iletti.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'dan transfer edilen Draguș, Trabzon temsilcisinde beklentilerin gerisinde kaldı. Ancak Gaziantep FK, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Trabzonspor cephesi ise bu talebi olumsuz cevapladığı öğrenildi.

Bordo-mavili yönetim, Rumen futbolcu kiralık olarak gönderilmek istenmiyor. Trabzonspor, Draguș'un transferinden gelir elde etmeyi planlıyor.

Denis Draguş'un Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.