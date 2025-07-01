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Karadağ liginin en skoreri! Trabzonspor'un yeni hedefi: Mihailo Perovic

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karadağ liginin en skoreri! Trabzonspor&#039;un yeni hedefi: Mihailo Perovic
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paul Onuachu’yu yeniden kadrosuna katan Trabzonspor, Karadağ Ligi gol kralı Mihailo Perovic’i takibe aldı. Fatih Tekke’nin raporu bekleniyor.

Trabzonspor, hücum hattını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, eski golcüsü Paul Onuachu’yu yeniden kadrosuna katmasının ardından, bir forvet transferi daha için harekete geçti.

Gündeme gelen isim ise Karadağ Ligi’nin gol kralı Mihailo Perovic oldu. 1997 doğumlu Karadağlı santrfor, geride kalan sezonda attığı 16 golle ligde gol krallığına ulaştı. 

Karadağ liginin en skoreri! Trabzonspor'un yeni hedefi: Mihailo Perovic - 1. Resim

FATİH TEKKE'NİN RAPORU BEKLENİYOR

Trabzonspor’un teknik heyeti, genç golcü için detaylı analiz yapıyor. Altyapı ve oyuncu izleme çalışmalarını yürüten Fatih Tekke’nin vereceği olumlu rapor sonrası kulüp, Perovic ile doğrudan temasa geçecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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