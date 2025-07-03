Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu imzaya geldi! 'Bitmemiş işim var'

Nijeryalı yıldız, "İnanılmaz bir sevgiyle karşılandım. Trabzonspor'u tercih etmem tesadüf değil" dedi

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu dün gece geldi ve taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Bugün imza atacak olan yıldız futbolcu, "Trabzon'da bitmemiş bir işim var. İnanılmaz bir sevgi görüyorum, çok mutluyum" derken, "Bonservisimle geldim. Tercihim asla tesadüf değildi” ifadelerini kullandı.

WOOH ÇOK YAKLAŞTI

Onuachu uçakta çektiği videoda ise taraftara, “Bize her yer Trabzon!” mesajı gönderdi. Bordo mavililer, Alan Virginius için Lille ile temaslarını sürdürüyor. Fatih Tekke'nin istediği Leandro Paredes, Sosa’dan Trabzon hakkında bilgi aldı. Rennes’li stoper Wooh ile de anlaşma aşamasına gelindi.

TRANSFER GÜNLÜĞÜ

▪️ Samsunspor, orta saha Makoumbou'yu aldı, ayrılan Ercan Kara R. Wien'e imza attı.

▪️ Fransız ekibi Lille, Los Angeles’tan Olivier Giroud’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

▪️ Santos, Panathinaikos’ta oynayan eski Fenerbahçeli Willian Arao’yu transfer etti.

▪️ Bayer Leverkusen, Liverpool’dan Jarell Quansah ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

▪️ Süper Lig ekibi Alanyaspor, santrfor Ogundu ile üç, orta saha İzzet Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

▪️ Chelsea, Brighton Hove Albion’dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro’yu aldı.