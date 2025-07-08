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İmzalar atıldı: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Futbol Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyeceğini duyurdu.

Galatasaray, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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