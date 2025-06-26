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Galatasaray'ın 5 yıldızlı formaları tanıtıldı! Icardi, Uzi, Sane...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın 5 yıldızlı formaları tanıtıldı! Icardi, Uzi, Sane...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de elde ettiği son şampiyonlukla birlikte armasına 5'inci yıldızı ekleyen Galatasaray'da yeni sezon formalarının tanıtımı yapıldı. Oyunculardan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Mario Lemina ve Günay Güvenç ile teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra yeni transfer Leroy Sane'nin görüntüsünün de yer aldığı tanıtım filminde, 5 yıldızlı formalar taraftarın beğenisini kazandı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatan Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı.

Galatasaray'ın 5 yıldızlı formaları tanıtıldı! Icardi, Uzi, Sane... - 1. Resim

Sarı-kırmızılıların yeni sezon forma çekimlerinde, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Mauro Icardi, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve kaleci Günay Güvenç yer aldı.

Galatasaray'ın 5 yıldızlı formaları tanıtıldı! Icardi, Uzi, Sane... - 2. Resim

UZİ SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın yeni sezon forma çekimlerinde rapçi Uzi'nin de boy göstermesi dikkat çekti. Yeni formalar taraftarlar tarafından oldukça beğenildi.

Galatasaray'ın 5 yıldızlı formaları tanıtıldı! Icardi, Uzi, Sane... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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