Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, 15 milyon euro ödemişti! Takım takım gezen Zaniolo'ya sürpriz talip

Galatasaray, 15 milyon euro ödemişti! Takım takım gezen Zaniolo'ya sürpriz talip

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, 15 milyon euro ödemişti! Takım takım gezen Zaniolo&#039;ya sürpriz talip
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fiorentina'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığı için Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Şubat 2023'te Türkiye kariyerine adım atan 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüp ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Şubat 2023'te 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu, sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladı. Son olarak Fiorentina ile imzalanan sözleşmedeki "zorunlu opsiyon maddesi" devreye girmeyen ve sarı-kırmızı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan İtalyan futbolcu için sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray 15 milyon euro ödemişti! Takım takım gezen Zaniola'ya sürpriz talip - 1. Resim

PSV, ZANILO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜYOR

ESPN'in haberine göre; Hollanda Ligi'nin şampiyon tamamlayan PSV, Noa Lang'ın Napoli'ye gitmesi sonrası Galatasaray'dan Zaniolo'yu gündemine aldı.

PSV'nin oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtilen haberde, 25 yaşındaki oyuncunun da Hollanda'ya transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray 15 milyon euro ödemişti! Takım takım gezen Zaniola'ya sürpriz talip - 2. Resim

36 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplam 36 maça çıkan Zaniolo, bu maçlarda 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mavi Vatan’da yeni hamle! Türkiye ve Libya Yunanistan’a karşı harekete geçti! Dört deniz alanında sismik çalışma başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! Resmi açıklama geldi: Yuvana hoş geldin - SporŞota, Süper Lig'e döndü! Resmi açıklama: Yuvana hoş geldinKerem Aktürkoğlu'nun maç sonu sözleri büyük yankı uyandırdı! "Çok sallamak istemiyorum" - SporHerkes onu konuşuyor! Kerem'in sözleri büyük yankı uyandırdıMorata ve ailesini ölümle tehdit etmişti! Yalanı ortaya çıkan İspanyol genç tutuklandı - SporMorata yalanı ortaya çıktı, tutuklandı!Üç büyüklere 'dur' diyen kulüp: Trabzon bir sevda şehridir - SporÜç büyüklere 'dur' diyen kulüp: Trabzon bir sevda şehridirEmre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda! Sosyal medyada paylaştı - SporEmre Belözoğlu'ndan "imalı" veda!Efsane kulüp küme düşürüldü! 500 milyon euroluk acı fatura - SporEfsane kulüp küme düşürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...