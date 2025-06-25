Galatasaray, 15 milyon euro ödemişti! Takım takım gezen Zaniolo'ya sürpriz talip

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 15:12 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 15:20 - Güncelleme:

Fiorentina'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığı için Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Şubat 2023'te Türkiye kariyerine adım atan 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüp ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Şubat 2023'te 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu, sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladı. Son olarak Fiorentina ile imzalanan sözleşmedeki "zorunlu opsiyon maddesi" devreye girmeyen ve sarı-kırmızı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan İtalyan futbolcu için sürpriz bir talip çıktı. PSV, ZANILO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜYOR ESPN'in haberine göre; Hollanda Ligi'nin şampiyon tamamlayan PSV, Noa Lang'ın Napoli'ye gitmesi sonrası Galatasaray'dan Zaniolo'yu gündemine aldı. PSV'nin oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtilen haberde, 25 yaşındaki oyuncunun da Hollanda'ya transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. 36 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST Geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplam 36 maça çıkan Zaniolo, bu maçlarda 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sundu. İlgili Haber Nicolo Zaniolo, İtalya'yı fena karıştırdı! "Soyunma odasında 2 genç oyuncuya yumruk attı"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş