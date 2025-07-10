Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Transfer yattı, Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı! İtalyanlar resmen duyurdu

Transfer yattı, Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı! İtalyanlar resmen duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Transfer yattı, Inter&#039;in Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı! İtalyanlar resmen duyurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakan Çalhanoğlu transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray, Inter ile masaya oturdu ancak bu transferin 'şu an için' mümkün olmadığı belirtildi. Detayları paylaşan İtalyan medyası, Inter'in Çalhanoğlu için farklı bir planı olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen ve bir süredir girişimlerde bulunan Galatasaray, umduğunu bulamadı. Sarı kırmızılıların 'şimdilik' havlu attığını belirten İtalyan medyası, transferin perde arkasını anlattı.

La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu-Galatasaray flörtündeki son gelişmeleri yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların Inter'e 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu rakamın az bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın, İtalyan ekibinin olumsuz dönüşü sonrası 'finansal imkansızlıklar nedeniyle' teklifini yükseltemediği ve bu nedenle transferin şimdilik rafa kaldırıldığı aktarıldı.

Transfer yattı, Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı! İtalyanlar resmen duyurdu - 1. Resim

SENEYE KOLAYLIK GÖSTERECEK

Öte yandan haberde, Inter'in Çalhanoğlu ile ilgili planına da yer verildi. Buna göre İtalyan devi, milli futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi kalacağından dolayı seneye ayrılık için kolaylık gösterecek.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol-8 asistlik performans sergileyen milli yıldız, 3 bin 81 dakika sahada kaldı. 4 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Işıkhan duyurdu! 5 yeni akıllı ilaç daha geri ödeme listesine alındıAdanalılar ondan razı! Genç imam Emrullah Ardo yaptıkları ile takdir topluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Carlo Ancelotti'ye büyük şok! 1 yıl hapis cezası aldı - SporCarlo Ancelotti'ye büyük şok! 1 yıl hapis cezası aldıGalatasaray'dan TFF 2. Lig'e! Sarı-kırmızılılardan flaş transfer - SporGalatasaray'dan TFF 2. Lig'e! Sarı-kırmızılılardan flaş transferReal Madrid darmadağın! Herkes Arda Güler'in o fotoğrafını konuşuyor - SporArda Güler'in fotoğrafı gündem olduKerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Fenerbahçe devrede, Ali Koç talimat verdi - SporKerem Aktürkoğlu bombası patlıyorVictor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - SporVictor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşımTrabzonsporlu Denis Draguş, tekliflere kapıları kapattı  - SporTrabzonsporlu yıldız son kararını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...