Transfer yattı, Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı! İtalyanlar resmen duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 10:16 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 10:17 - Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray, Inter ile masaya oturdu ancak bu transferin 'şu an için' mümkün olmadığı belirtildi. Detayları paylaşan İtalyan medyası, Inter'in Çalhanoğlu için farklı bir planı olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen ve bir süredir girişimlerde bulunan Galatasaray, umduğunu bulamadı. Sarı kırmızılıların 'şimdilik' havlu attığını belirten İtalyan medyası, transferin perde arkasını anlattı. La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu-Galatasaray flörtündeki son gelişmeleri yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların Inter'e 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu rakamın az bulunduğu belirtildi. Galatasaray'ın, İtalyan ekibinin olumsuz dönüşü sonrası 'finansal imkansızlıklar nedeniyle' teklifini yükseltemediği ve bu nedenle transferin şimdilik rafa kaldırıldığı aktarıldı. İlgili Haber Hakan Çalhanoğlu o iddiadan rahatsız! "Asla" diyerek yalanladı SENEYE KOLAYLIK GÖSTERECEK Öte yandan haberde, Inter'in Çalhanoğlu ile ilgili planına da yer verildi. Buna göre İtalyan devi, milli futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi kalacağından dolayı seneye ayrılık için kolaylık gösterecek. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol-8 asistlik performans sergileyen milli yıldız, 3 bin 81 dakika sahada kaldı. 4 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz