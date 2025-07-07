Hakan Çalhanoğlu o iddiadan rahatsız! "Asla" diyerek yalanladı

Galatasaray forması giymeye yakın olan Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan bazı iddialardan rahatsız oldu. Deneyimli futbolcunun yakın çevresine bu konuda şikâyet ettiği ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylediği belirtildi. İşte detaylar...

Transfer dönemlerinde adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, bu kez sarı-kırmızılı formaya daha yakın. Takımı Inter ile sorunlar yaşayan ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli futbolcunun, transfer konusunda olumlu düşündüğü iddia edilirken yeni bir gelişme daha yaşandı.

O İDDİADAN RAHATSIZ OLDU

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'dan 12 milyon euro talep ettiği öne sürülmüştü. HT Spor’un haberine göre, söz konusu iddia deneyimli futbolcuyu oldukça rahatsız etti.

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun yakın çevresine bu konuda dert yandığı ve "Asla böyle bir talebim olmadı" diyerek iddiaları yalanladığı bilgisine yer verildi.

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GALATASARAY'I İSTİYOR

Suudi Arabistan’dan da teklifler alan Hakan Çalhanoğlu’nun kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediği uzun süredir gündemde. Sarı-kırmızılılar ise Inter’in istediği 30 milyon euroluk bonservis bedelini 15 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.