Fransızlar duyurdu! Hakan Çalhanoğlu için masadalar

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için kulübü Inter ile resmi görüşmelere başlandığı iddia edildi.

İtalya-Türkiye hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray forması giymeyi çok isteyen Hakan Çalhanoğlu konusunda bu kez Fransız basınından bir iddia geldi. L’Equipe’e göre sarı kırmızılılar, millî oyuncu için kulübü İnter ile resmen masaya oturdu.

İtalyan ekibi en az 30 milyon avro bonservis bedeli hesap ederken G.Saray cephesinde düşünülen rakam 15 milyon avro civarı.