Galatasaray'dan Lucumi bombası! Transferde fark 5 milyona indi

Sarı-kırmızılılar, Bologna'nın 28 milyon Euro istediği Jhon Lucumi için pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. İki kulüp arasındaki fark 5 milyon Euro'ya kadar düştü.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, stoper transferi için İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 28 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Kolombiyalı futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde fiyat farkını 5 milyon euroya kadar düşürmeyi başardı.

Bologna'nın talebini 28 milyondan 20 milyon euro seviyesine çektiği, Galatasaray'ın ise ilk teklifini 10 milyon euro olarak yaptığı ve son olarak bu rakamı 15 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.

BURUK TRANSFERİ İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un transferde ısrarcı olduğu, Lucumi'nin Davinson Sanchez ile birlikte savunmada güçlü bir ikili oluşturabileceğine inandığı ifade edildi.

ASLAN'IN ELİ GÜÇLENDİ

Lucumi'ye Avrupa'dan da ilgi olduğu kaydedildi. İngiltere'den Aston Villa ve Bournemouth'un yanı sıra Roma'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın sunduğu maaş teklifinin diğer kulüplere göre daha cazip olması sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

Jhon Lucumi, geçen sezon Bologna formasıyla 44 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.