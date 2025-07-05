Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray, Eylül 2022'de Danimarka'nın Aalborg takımından 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mathias Ross ile yollarını ayırdığını duyurdu. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılılara imza attıktan sonra NEC (Hollanda) ve Sparta Prag'a (Çekya) kiralanmıştı.

Futbol kariyerine henüz 10 yaşında Aalborg altyapısında başlayan, ilk profesyonel maçına Eylül 2018'de çıkan Mathias Ross, 2022-2023 sezonunda 1 milyon 750 bin euroya Galatasaray'a transfer oldu. Ross, Galatasaray'daki 3 sezonun 2'sinde NEC ve Sparta Prag'da kiralık olarak mücadele etti.

"TEŞEKKÜRLER ROSS"

Sarı-kırmızılılar, geleceğe dönük yatırım düşüncesiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı Danimarkalı stoper ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleri kullanıldı.

2 MAÇ, 1 GOL, 1 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maça çıkan Ross, sahada kaldığı 119 dakikada 1 gol attı. Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.