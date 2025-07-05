Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı
Galatasaray, Mathias Ross, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Eylül 2022'de Danimarka'nın Aalborg takımından 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mathias Ross ile yollarını ayırdığını duyurdu. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılılara imza attıktan sonra NEC (Hollanda) ve Sparta Prag'a (Çekya) kiralanmıştı.

Futbol kariyerine henüz 10 yaşında Aalborg altyapısında başlayan, ilk profesyonel maçına Eylül 2018'de çıkan Mathias Ross, 2022-2023 sezonunda 1 milyon 750 bin euroya Galatasaray'a transfer oldu. Ross, Galatasaray'daki 3 sezonun 2'sinde NEC ve Sparta Prag'da kiralık olarak mücadele etti.

Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı - 1. Resim

"TEŞEKKÜRLER ROSS"

Sarı-kırmızılılar, geleceğe dönük yatırım düşüncesiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı Danimarkalı stoper ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı - 2. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı - 2. Resim

2 MAÇ, 1 GOL, 1 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maça çıkan Ross, sahada kaldığı 119 dakikada 1 gol attı. Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemdePaketi 100 liraya koşuyor! Sigaraya ÖTV zammı, işte yeni fiyatlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gitti - SporTarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gittiHakan Çalhanoğlu her an imzayı atabilir! Tam 60 milyon euro teklif ettiler - SporMilli futbolcu her an imzayı atabilirTrabzonsporlu isme Avrupa kancası! Fırtına 20 milyon euro istiyor - SporTrabzonsporlu isme Avrupa kancası! Beklenti 20 milyon euroMourinho gözünü Avrupa'nın devine dikti! 3 yıldızı birden istiyor - SporMourinho gözünü Avrupa'nın devine diktiFenerbahçe'ye Kyle Walker şoku! Yeni takımı belli oldu - SporFenerbahçe'nin teklifini reddettiKartal’a yeni kara boğa! 9 numara artık onun: "Bu formayla çok goller atacağım" - SporKartal’a yeni kara boğa!
Sonraki Haber Yükleniyor...