Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Anlaşma tamam! Galatasaray genç ismi kiralık gönderiyor

Anlaşma tamam! Galatasaray genç ismi kiralık gönderiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anlaşma tamam! Galatasaray genç ismi kiralık gönderiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, geçtiğimiz iki sezonda da kiralık olarak gönderdiği bir isim için yine düğmeye bastı. 25 yaşındaki genç futbolcu, bu kez Çaykur Rizespor forması giyecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de 3 sezon peş peşe şampiyon olan ve büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, önümüzdeki sezon da kupaya uzanarak rekor kırmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılarda yeni gelişmeler yaşanıyor...

BİR KEZ DAHA KİRALANIYOR

Galatasaray, İngiliz ekibi Brentford’dan transfer ettiği genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu bir kez daha kiralamak için Çaykur Rizespor ile anlaştı. Yeni Açık'ın haberine göre; Halil Dervişoğlu, Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralandı. Halil'in en kısa sürede Rize'ye giderek resmî sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Daha önce Hatayspor'a kiralanan Dervişoğlu, geride kalan sezonda ise Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giymişti. 25 yaşındaki forvet, anlaşmanın resmiyete dökülmesi halinde üçüncü kez kiralık olarak başka bir takımda forma giyecek.

3 GOL, 5 ASİST KAYDETTİ

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK formasıyla kiralık geçiren Halil Dervişoğlu, çıktığı 33 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da toplu taşımaya zam: Burulaş tam bilet ve öğrenci bileti ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? ŞPL 2025-26 sezonu 1. tur maç tarihleri - SporŞampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? ŞPL 2025-26 sezonu 1. tur maç tarihleriOkan Buruk-Mourinho kapışmasında yeni perde! Kampa katılmayan isim Süper Lig'e dönüyor - SporDevlerin kapışmasında yeni perdeJhon Duran'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - SporSözleşmesindeki detay dikkat çektiJhon Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli? - SporJhon Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli?Arsenalli yıldız gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için bakın ne yaptı - SporArsenalli yıldız Fenerbahçe için menajerini değiştirdiGalatasaray'ın yıldızından çarpıcı sözler! "İstanbul sokaklarında kılık değiştiriyorum" - Spor"İstanbul sokaklarında kılık değiştiriyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...