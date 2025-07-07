Galatasaray'ın yıldızından çarpıcı sözler! "İstanbul sokaklarında kılık değiştiriyorum"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gabriel Sara, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen bir soruya net olarak "Fenerbahçe" cevabını veren ve eski Fenerbahçeli bir isimle ilgili anısını anlatan Brezilyalı isim, İstanbul'da kılık değiştirerek gezdiğini söyledi. O açıklamalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, ESPN Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha, Türkiye'de daha ofansif pozisyonda oynadığını belirterek, "Avrupa'da defansif oyunumun çok geliştiğini düşünüyorum. Burada biraz daha ofansif bir pozisyonda oynuyorum. İngiltere'de ise biraz daha geriye çekilip orta saha oyuncusu gibi oynadım. Defansif olarak çok geliştiğimi düşünüyorum" dedi.

"İLK BAŞTA TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYORDUM"

İlk başta Türkiye'ye gelmek istemediğini, Galatasaray'ın ise kendisini transfer etmek için en çok çaba gösteren takım olduğunu söyleyen Gabriel Sara, "Premier Lig'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta Türkiye'ye gitmek istemiyordum. Bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı. Bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier Lig'de oynama fırsatım olmasaydı onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim ve dürüst olmak gerekirse bu harika bir seçimdi" ifadelerini kullandı.

"ŞAPKA, GÖZLÜK TAKMAK ZORUNDA KALDIM"

İstanbul sokaklarında kılık değiştirdiğini söyleyen Sara, "Futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi. Kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu çünkü tarihi bir şehirdeyiz. Ben turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum ama eşimle öyle gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım" dedi.

"DOSTUM BU ALEX!"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya da değinen Gabriel Sara, "Alex'in her zaman büyük bir hayranıydım ve biz onlara karşı oynadık. O Antalya'da çalışıyordu. Soyunma odasında selamlaştık ve ben maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar ve onu gördüğümde kalbim küt küt attı. Onu selamladım, ne diyeceğimi bilemedim çünkü o diğer tarafın temsilcisi. O an midemde bir ürperti hissettim. Dostum bu Alex! Sonra Instagram'da birbirimizi takip ettik. Hatta bana mesaj bile attı, biraz sohbet ettik. Sanırım şimdi biraz daha sakinim ama o an gerçeküstüydü" ifadelerini kullandı.

Gabriel Sara son olarak "Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu hangisi?" sorusuna "Fenerbahçe" cevabını verdi.