NOW TV’nin sevilen dizisi Halef, bu hafta ekrana gelmedi. Dizinin resmi hesapları, yeni bölümün yayın tarihine ilişkin açıklama yaptı. İzleyiciler, 9. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Perşembe akşamlarının yakından takip edilen dizisi Halef, 13 Kasım’da yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler sosyal medyada neden yayınlanmadığını araştırırken, yapım ekibinden konuyla ilgili açıklama geldi.

HALEF DİZİSİ 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef dizisinin 9. bölümü bu hafta yayınlanmadı. Yapımın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, yeni bölümün bir hafta ertelendiği belirtildi. Buna göre dizinin 9. bölümünün gelecek hafta perşembe akşamı, 20 Kasım 2025, NOW TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Halef dizisi 9. bölüm 20 Kasım Perşembe günü ekrana gelecek.

HALEF DİZİSİ 9. BÖLÜM NEDEN YOK?

Türkiye, 11 Kasım’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi ve 20 askerin şehit olması nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadı. Yaşanan acı olay nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışlarını da değişikliğe gidildi.

Bu nedenle pek çok programla birlikte Halef dizisinin yeni bölümü de yayınlanmadı. Dizinin ekibi, sosyal medya açıklamasında şehitlere rahmet, ailelerine baş sağlığı dilerken yayın erteleme kararını duyurdu.

Dizinin yeni bölümü yayın akışındaki değişiklik nedeniyle yayınlanmadı.

HALEF DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Halef, NOW TV’de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri her perşembe akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Kaçıran izleyiciler, bölümlere ilk 5 gün Disney+ üzerinden ulaşabiliyor.

İREM ÖZCAN

