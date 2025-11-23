TRT 1’in sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz yayınlandığı her cuma akşamında gündemin ilk sırasına yerleşmeye devam ediyor. 21 Kasım’da ekrana gelen son bölüm sonrası Taşacak Bu Deniz final mi yapacak, Eleni kimin kızı soruları cevap aramaya başladı.

Taşacak Bu Deniz final mi yapacak, Eleni kimin kızı soruları son bölüm boyunca izleyicinin en çok cevap beklediği konu oldu. Şimdi ise Taşacak Bu Deniz 8. bölüm heyecanla beklenmeye başlandı.

Taşacak Bu Deniz final mi yapacak, Eleni kimin kızı? 8. bölüm merakla bekleniyor

TAŞACAK BU DENİZ FİNAL Mİ YAPACAK?



TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz için final iddiaları son bölüm sonraıs gündeme gelirken dizi cephesinden hala açıklama yapılmadı. Her hafta artan reyting grafiği ve sosyal medyadaki yoğun ilgi, yapımın ekran serüvenine devam edeceğini düşündürdü. Son bölümünün 15 reytingi aşması sonrası Taşacak Bu Deniz dizisinin final yapması beklenmiyor.

Taşacak Bu Deniz final mi yapacak, Eleni kimin kızı? 8. bölüm merakla bekleniyor

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ KİMİN KIZI?



Taşacak Bu Deniz Eleni kimin kızı, babası kim gibi sorular ilk bölümden bu yana merak konusu. Son bölümde Şerif’in yönlendirmesiyle Eleni’nin Hicran’ın kızı olduğu iddia edildi. Hem fragmanlardaki DNA testi vurgusu hem de yönetmen Çağrı Bayrak’ın “Asıl bölüm haftaya” paylaşımı, gerçek kimliğin henüz açıklanmadığını düşündürdü.

Esme ve Adil’in geçmişte sakladığı büyük sır olduğu için izleyici Eleni’nin biyolojik anne ve babasının Esme ve Adil olduğu fikri izleyenlerde ağır bastı.

Taşacak Bu Deniz final mi yapacak, Eleni kimin kızı? 8. bölüm merakla bekleniyor

TAŞACAK BU DENİZ BİTECEK Mİ?



Taşacak Bu Deniz dizisinin yakın zamanda ekranlara veda edeceğine ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Reyting başarısını her hafta artırarak sürdüren Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günün en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor.

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası