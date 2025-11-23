Çorum’da alacak-verecek anlaşmazlığı sonrası karıştığı kavganın ardından ifade vermek için polis merkezine giden kişi, burada fenalaşarak öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olay, Sungurlu ilçesinde yaşandı. Aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu iddia edilen Yusuf Erçorumlu ile F.T. arasında telefonda tartışma çıktı. Yusuf Erçorumlu ve oğlu terefondaki tartışmanın ardından Sunguroğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerine giderek F.T. ve T.B. ile görüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga, vatandaşlar tarafından ayrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLURKEN ÖLDÜ

Olay yerinden ayrılan Yusuf Erçorumlu, kavga ettiği şahıslardan şikayetçi olmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne gitti. Erçorumlu, F.T. ve T.B.'den şikayetçi olduğu esnada aniden fenalaştı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erçorumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen M.T., F.T. ve T.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.T. ve T.B. tutuklandı.

SEVDA KİLİÇ

