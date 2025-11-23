Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde silahlı çatışma çıktı. Kanlı biten olayda otel sahibi ve oğlu öldürüldü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken biri avukat iki kişi gözaltına alındı.

Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahipleri ile avukat B.K. ve ağabeyi S.K. arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

OTEL SAHİBİ VE OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine otelin sahibi N.Ö. ile oğlu vuruldu. Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu avukat B.K. ile ağabeyi S.K.'yı gözaltına aldı.

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası