Uyanma önceliği kimde?

“Çok eskiden” değil, “bir zaman önce” elbette “futbol” yazardım ama onunla beraber basketbol, voleybol, atletizm, güreş, boks, tenis, bisiklet, hatta yüzme, kürek gibi “su sporlarını” da yazardım…

Bugün, “Futbol da futbol… Biraz basketbol, arada bir voleybol ve atletizm, çok az da bisiklet ve tenis yazar oldum…

Neden mi; “Futbol profesyonel oldu” hem de “bahis dolandırıcılıklarına bulaştırılana, uyuşturucu operasyonlarına kadar uzanan” ve de bu kirli yolların baronlarının oyuncağı olunana kadar…

Böyle giderse, “yakında” hiç yazmayacağım; ne işi var kalemimin, daktilomun o kirli yollarda olanları ve de o yollara sapanları yazmada?..

Hele ki, “sadede futbolun değil, birçok branşıyla sporun büyükleri olan” kulüplerimizin “bu kirli yollara sapmış yöneticilerinin adlarını” da spor sayfalarında, TV haberlerinde görünce, “yarınlar için” umudum giderek azalıyor…

Hey gidi günler hey… Bugünlerin bazılarında, 1960 yılların hemen öncesinde Ankara Rüzgârlı Sokak’ta başladığım “spor yazılarımı” arşivimden çıkarıp ufuk turu atarken, “o günlerin güzelliğini, saflığını, gerçekliliğini” ne kadar özlediğimi de tartarken, onların 65 yıl sonra gözlerimi nemlendirdiğini hissetmek, ne kadar acı!...

Ve daha “acı olan” geleceğe doğru “umut” besleyememek; bu gidişi kim durduracak, kim de “tersine doğru ilerleyişi” yani “temiz spora kavuşmayı” sağlayacak” sorusuna cevap bulamamak…

Sporu temizlemek, devletin, ilgili bakanlıkların görevi olmalı…Ve devlete bu görevinde destek de eğitim kuruluşlarından, spor kulüplerinden, valiliklerden, belediyelerden ve de medyadan gelmeli…Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Diyanet İşleri Başkanlığına kadar da…

Bakınız, bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanıyor; tribünlerde “çok çirkin ‘karşılıklı’ tezahüratlar” ve de… Futbol Federasyonu’nun Disiplin Kurulu (PFDK), iki büyük kulübe ceza yağdırıyor…

Ülkede “spor ahlak ve terbiyesi konusunda herkese örnek olması gereken büyük kulüplerimizin tribünlerinde bunlar olursa…

Yarınlardan umutlu olmak mümkün mü?..

Görülüyor ki, PFDK karar ve cezalarıyla “bu problem” çözülemiyor; “başka bir çare aranmalı…

Dahası var, “spor salonları” da bu konuda “temiz” değil… Bu salonlar, futbol sahalarından daha fazla kadın ve genç seyirci çekiyor!..

“Artık uyanmalıyız” demem gerekiyor ama ne yazık ki diyemiyorum; zira…

Öncelikle devletin “sporu yöneten” görevlileri uyanmalı!..

ŞAKA

Kulüp başkan ve yöneticileri ile teknik adamlarımıza mesaj…

“Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.”

ABD’li siyasetçi, eğitimci, diplomat, öğretim görevlisi, iş adamı James Bryant Conant (1893-1978)

