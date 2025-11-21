İstanbul'un Ümraniye ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Bu sabah saat 09.40 sıralarında Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde iddiaya göre, tartışma sırasında G.Y., kardeşi Z.Y.'yi tabanca ile ayak bileğinden vurdu.

Yaralı Z.Y., araçla şüpheli tarafından otomobile bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde bir kavga olmadığını belirlerken, çevredeki vatandaşlarla yapılan görüşmelerde yaralı şahsın araçla götürüldüğü öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağ bileğinden yaralanan Z.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Z.Y., polise verdiği ifadede öz kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğunu, tartışma sırasında kardeşinin kendisini vurduğunu söyledi.

Polis ekipleri şüpheli G.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



