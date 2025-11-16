ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve başrollerini Onur Tuna ile Simay Barlas'ın paylaştığı "Aynadaki Yabanacı" dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi. İddialı oyuncu kadrosuna rağmen beklenen reytingleri alamayan dizi için final kararı alındı.

Kore yapımı "Let me Introduce Her" dizisinden uyarlanan ve duram ile psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle dikkat çeken "Aynadaki Yabanacı" dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizi, sosyal medyada başlayan final iddialarının ardından dün akşam yayınlanan bölümüyle sona erdi.

Aynadaki Yabancı final mi yaptı, bitti mi? İzleyicilerin kötü haber verildi

AYNADAKİ YABANCI FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Aynadaki Yabancı dizisi 15 Kasım 2025 Cumartesi günü yayımlanan 7.bölümü ile ekranlara veda etti.

Aynadaki Yabancı bitmiştir. Final kararı alan dizinin 8. bölümü yayınlanmayacaktır.

AYNADAKİ YABANCI NEDEN FİNAL YAPTI?

Aynadaki Yabancı dizisi, beklenen reyting oranlarına ulaşamadığı ve düşük izlenme rakamlarına karşın yüksek prodüksiyon maliyetleri sebebiyle yapımcıların kararıyla planandan önce, 7.bölümde final yaptı.

AYNADAKİ YABANCI 8. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Aynadaki Yabancı dizisi 7. bölümüyle final oldu. Bu nedenle 8. bölüm yayınlanmayacaktır.

Onur Tuna, Simay Barlas ve Canar Topçu'nun yer aldığı "Aynadaki Yabancı", düşen reytingler ve artan maliyetler nedeniyle 7.bölümde bittiği için 8.bölüm ekrana gelmeyecektir.

SEVCAN GİRGİN

