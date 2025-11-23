Kış öncesi kombi ve petek bakımının önemine dikkat çeken Makine Mühendisi İbrahim Tunç, ısının daha dengeli yayılması için neler yapılabileceğini anlatarak "yüzde 40 oranında yakıt tasarrufu" sağlanması için önerilerde bulundu. filtre temizliği, genleşme tankı kontrolü ve petek temizliğinin ısının daha hızlı ve dengeli yayılmasını sağladığını belirtti. Tunç, düzenli bakımın yakıt tasarrufunu yüzde 40’a kadar artırabileceğini vurguladı ve önemli uyarılarda bulundu.

Havalar soğudu, kış mevsiminin kapıyı çalması ile birlikte doğalgaz kullanımı arttı. Bu süreçte kombi bakımı ve petek temizliği yeniden gündeme geldi.

Makine Mühendisi İbrahim Tunç, ısı verimliliğini artırmak ve faturaları düşürmek için düzenli bakımın şart olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu. 6 yıldır doğalgaz sistemleri üzerine çalıştığını ve yüksek lisansını da bu alanda tamamladığını belirten Tunç, kombilerin de tıpkı diğer makineler gibi belirli aralıklarla bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

YÜZDE 40'A VARAN TASARRUF SAĞLIYOR

Tunç, "Kombinin içindeki filtrelerin temizlenmesi, genleşme tankına hava basılması ve yanma odasının temizlenmesi gerekiyor. Peteklerde biriken kir ne kadar fazlaysa, verim o kadar düşüyor. Yapılan bakım, ısının daha hızlı ve dengeli yayılmasını sağlıyor. Nasıl ki araçlar yılda bir bakıma giriyorsa, kombilerin de yılda bir, kullanım şekline göre iki yılda bir bakımdan geçmesi şart" dedi.

Isıyı hızlandırın, faturayı düşürün! Uzmanından yüzde 40'lık tasarruf önerileri

"PETEKLERİN ÖNÜ MUTLAKA AÇIK OLMALI"

"Düzenli bakım, kombide yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlar" diyen Tunç, "Petek temizliği de aynı şekilde verimi artırır. Pencere kenarlarından gelen soğuk hava içeri girmeye çalışıyor, petekler ise ısı perdesi görevi görüyor. Petek önü kapatıldığında bu ısı akışı engelleniyor ve verim düşüyor. Bu nedenle peteklerin önü mutlaka açık olmalı" ifadelerini kullandı.

Tunç, vatandaşlara kış aylarına girmeden bakım yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

