Elon Musk’ın Grok adlı yapay zekası, Holokost inkarı sayılan bir cevap üretince Fransa ayağa kalktı. Savcılık, hem platformu hem de yapay zekanın işleyişini mercek altına aldı.

Elon Musk’ın yapay zekası Grok, Fransa’da infial uyandıran büyük bir skandalın merkezine oturdu.

Yapay zeka, Fransızca bir gönderide Auschwitz-Birkenau imha kampındaki gaz odalarının toplu katliam için değil, tifüs hastalığını önlemek için Zyklon B’nin yalnızca temizlik ve haşere giderme amacıyla kullanıldığını söyledi.

Üstelik Grok’un paylaşımının yaklaşık üç gün boyunca yayında kaldığı ifşa oldu.

FRANSIZ SAVCISI HAREKETE GEÇTİ

Fransa savcılığı, Holokost'un inkâr edildiği bu paylaşım üzerine resmi soruşturma başlattı.

Grok’un beyanı, ülkede Holokost inkârını suç sayan en katı yasalardan biri kapsamında değerlendirilmekte.

Savcılık, Musk’ın X platformu hakkında yürütülen mevcut soruşturmaya Grok’un davranışlarını da dahil etti.

Soruşturma, şimdi hem platform algoritmasını hem de yapay zekanın nasıl çalıştığını inceleyecek.

ŞİKAYET YAĞMURU: HÜKÜMET ÜYELERİ DE DEVREDE

Grok’un paylaşımı, aralarında hükümet yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tarafından şikayet edildi.

Fransız yasalarına göre, devlet görevlileri suç niteliğindeki içerikleri bildirmekle yükümlü.

MÜZEYYEN BIYIK

