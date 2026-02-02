Sergen Yalçın'ın projesi cesur, akılcı ve gerçekçi

Ne güzel söylemiş söyleyen: ''Delik büyük yama küçük'' diye... Beşiktaş'ın borç yükü yüksek ve gelirler giderleri karşılamıyor.



Gerçek şu:

Beşiktaş Kulübü’nün Şubat 2025'teki 16,4 milyar TL'lik borcun %37 artışıyla 22 milyar 531 milyon TL'ye ulaştığı 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla mali yılı konsolide bütçesi açıklandığı gün efsane başkan Süleyman Seba'nın hassasiyetini bilen biri olarak çok üzüldüm.



Adeta kan beynime sıçradı.



''Beşiktaş'ın yönetilememe sıkıntısı var'' diye yazdım.



O gün; Serdal Adalı ve ekibini en ağır ifadelerle eleştirdim.



''Transfer yanlışlarıyla Kartal'ın geleceğini ipotek altına almayın. Taraftar ister ama siz seçilmişler olarak farklı düşünmek zorundasınız. Çare; kulübün olmayan kaynağını çöp transferlere sarf etmek değil. Çare; kendi yıldızını kendin üretebilmektir! Kurtuluş öze dönüp oyuncu üretmekte. Lütfen artık bu gerçeklerle yüzleşin ve populeritenin esiri olmayı bırakın!''



Akademik platformlarda, radyoda, televizyonda bunları anlattım, bunları yazdım. Niye?



GERÇEK ORTADA VE KRAL ÇIPLAK!



Çünkü bütçe ortada... Beşiktaş’ın nakit akışında ciddi bir dengesizlik var ve bu gelir gider dengesi ile borçların kısa vadede çevrilmesi çok zor. Neredeyse imkansız!



Gerçek ortada ve kral çıplak!



Nitekim... Dönen varlıklarla kapatılamayan açık 8,2 milyar TL.



Tablo bu iken ''Fenerbahçe, Galatasaray transfer yapıyor biz niçin yapamıyoruz!'' diye yönetime ''İstifa!'' diye tempo tutan ve hâlâ devam siyah - beyazlı bu şekilde düşünen taraftara hak veremezdim...



Beşiktaşlılara ''Sabredin!'' diye çağrıda bulundum.



Bir dinleyen olmuş demek ki...



Serdal Adalı ve ekibi...,Özellikle Sergen Yalçın ve Serkan Reçber... İnanılmaz bir meşale yaktılar, Beşiktaş'ın borç dengesini başa baş noktasına getirecek projelere öncelik vererek.



Siyah - beyazlı yönetimin nezdinde bütün kulüplere model olacak bu proje çok önemli. Aksamamalı! Başarılı olmalı!



OLMASI GEREKEN BU



Uygulama; başarılı... Beşiktaş, Eyüpsor maçını 9 yerli ile kapattı. Konya karşısına ise 8 yerli futbolcuyla başladı. Aslında Türk futbolunun ''Mîllî'' olmak adına yeni bir çığır bu...



Işıl ışıl bir dönemi başlangıcı bu. Belki şu an oynanan futbol heyecan ve ümit vermiyor olabilir ama sabredildiğinde gelecekte çok mutlu olacaklarından adım kadar eminim.



Hangi renklere gönül verirsek verelim bu muazzam projeyi görmezden gelmemeliyiz.



''Gerekirse transfer yapmayan başkan olarak anılayım'' diyen Serdal Adalı'nın o muazzam söylemini, güçlü iradesini ve kararlı duruşunu futbolumuz adına milat kabul edip alkışlamak gerekir.



Çünkü ülke futbolu adına doğrusu budur; değer üretmek ve kendi yıldızını parlatabilmenin yolu budur.





Beşiktaş, son dönemde genç yeteneklere daha fazla şans tanıyor:



Ersin Destanoğlu: Altyapıdan yetişen kaleci.

Profesyonel sözleşme imzalanan 5 genç (2025):

Asım Efe Işık

Ahmet Sami Bircan

Devrim Şahin

Ali Pağda

Yiğit Yasin Yüksel

Bu isimlerle 2028’e kadar sözleşme yapıldı.

Bu hamle, kulübün hem mali sürdürülebilirlik hem de uzun vadeli sportif başarı için altyapıya güvenmeye başladığını gösteriyor.



Başkan Adalı ve Sergen Hoca'yı risk alan bu cesur tercihinden dolayı yürekten tebrik ediyorum.



Kulüp, 25 futbolcuyla yollarını ayırıp 12 yeni transfer yaptı; ayrıca 5 altyapı oyuncusuna uzun vadeli sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yaptı.



Hedef; Lig Şampiyonluğu ve Avrupa’da kulübün “yerli ve aidiyetli” bir liderle yola devam etme isteğini olan rekabetçi bir kadro kurmak. Yönetim bunu yaptı daha ne yapsın!



ÜÇ YIL SONRA GURURLANACAKSINIZ



Bu ülkenin evlatlarına inanın!



Baskılara kulak asmadan gençlere yatırıma devam edin.



Asla pes etmeyin ve doğru bildiğiniz yolda emin adımlarla yürüyün.



Göreceksiniz... Kulübün geleceğini doğrudan etkileyen Beşiktaş’ın borç-alacak dengesi ve maliyetleri düşürerek sürdürülebilir kadro kurma stratejisini azimle uyguladığında altyapıdan yetişen oyuncuların, A takımda yıldızlaştıklarına şahitlik ettiğimizde... Hepimiz, üç yıl sonra Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında başarısıyla, yayın ve sponsorluk gelirlerindeki ciddi artışla hepiniz gururlanacağız. Genç oyuncuların gelişimi zaman alabilir; bu süreçte taraftar sabrı çok önemli. Yeter ki; altyapıdan çıkan genç oyunculara ve yeniden yapılanmaya sabredebilelim.