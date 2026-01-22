Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Bu yapı başarmayacak da kim başaracak?

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Alkışlayın!
Hangi renklere gönül verirseniz verin hak edeni can-ı gönülden alkışlayın.
G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’u başkanla birlikte el ele, gönül gönüle inanılmaz işlere imza atıyorlar. Her ikisini de istikrar, başarı ve kat ettikleri mesafeden dolayı yürekten kutluyorum.
Helal olsun.


YÖNETİM BİR SANATTIR

Ne güzel söylemiş söyleyen:
''Balık ya baştan pişer ya da baştan kokar''.
Doğru söze ne denir?
Şu günlerde en çok muhatap olduğum şey;
''G.Saray neden Avrupa'da daha başarılı da diğer takımlarımız dökülüyor?'' sorusu.
Ne diyeyim?
İnandığım, gördüğüm ve bildiklerimi söylüyorum tabi ki.
Şöyle ki;
G.Saray'ı G.Saray yapan ne kazandığı şampiyonluklar ne kadro zenginliği ne attıkları goller ne de rakip ataklarında gole izin vermeyen oyun anlayışı ve takım savunması!
O hâlde ne?


NEDEN BÜYÜK G.SARAY?


''Büyüklüğün asıl sırrı; akılcı yaklaşım, birbirini tamamlayan empatik - anlayışlı hâl, çok hızlı düşünen, problemleri büyütmeden kaynağında çözen pratik kıvrak zekâ, derin felsefe, temkinli yaklaşım, sorgulayan düşünce, şiirsel derinlik, güzel ahlâk ve istikrarlı yönetim ile müzesini kupalarla donatan engin tecrübedir.''
Katılırsınız, katılmazsınız şahsi düşüncem bu.


BU ÖYLE BİR OLGUNLUK Kİ...


..Ki; G.Saray'ı asıl farklı kılan üstünlük ise her kupanın olgunlaştırdığı büyük taraftar kitleleri ve o topluluğu olgunlaştıran eşsiz kültürüdür.
Bu yapı başarmayacak da kim başaracak?

