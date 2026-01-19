Talisca tek başına sırtladı F.Bahçe’yi

Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Joao Pereira’yı yürekten kutluyorum bir takımın oyununa teknik adam katkısı ancak bu kadar olur. Kompakt savunma, hızlı kanat hücumları ve kontratakla sonuç üretme becerisi. Ne ararsanız mevcut Akdeniz temsilcisinde; pozisyonsa pozisyon, golse gol, heyecansa heyecan.

Hadergjonaj’ın füzesi!

Alanyaspor maça golle başladı. Ama ne gol! Hadergjonaj’ın füzesi tam köşeye gitti. Doğrusu F.Bahçe’yi şoke eden golde kaleci Ederson’un yapabileceği pek bir şey yoktu. Diyeceksiniz ki; “Kapattığı köşeden yedi golü Ederson.” Doğru ama o şut o kadar hızlı ve kuvvetliydi ki; hiçbir kaleci inanın kurtaramazdı.

Talisca’nın golcülüğü

G.Saray’ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor deplasmanı, F.Bahçe için namağlup unvanını korumak ve Süper Lig’in ikinci yarısına iddialı başlamak adına dönüm noktasıydı, 1-0 geriye düştü diye beyaz bayrak çekemezdi, çekmemeliydi.

Öyle de oldu, Talisca sahneye çıktı, golleri sıraladı. Önce sağdan Musaba çalımlarla harika çıktı, ortasını yaptı, iyi yükselen Talisca kafayla 1-1’lik eşitliği sağladı.

O da ne? F.Bahçe’nin orta sahası koz helva, solu felç!

Alanyaspor ise Aliti’nin liderliğinde Lima ve Haderjonaj ile oyunda hem savunma hem hücum genişliği sağladı.
Alanyaspor o ara üçüncü golü üretse F.Bahçe’nin namağlup ünvanı da giderdi. Ön alan baskısında Asensio savunma arkasına sarkan Talisca’yı gördü, maçın adamı Talisca uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru ilan etti.

Maçın adamı: Talisca

