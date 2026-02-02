Avrupa Birliği'nin (AB) bebek mamalarında bulunan sereulid toksinin düşülmesini talep etti. Gıda güvenliğinden sorumlu kurum, bacillus cereus bakterisi tarafından üretilen bir toksin olan sereulid tespit edilmesinin ardından, birçok ülkede çeşitli bebek maması ürünlerinin geri çağrıldığını açıkladı.

Bebek mamaları için harekete geçildi! AB, sereulid toksinin düşürülmesini istedi

BEBEK MAMALARI GERİ ÇAĞRILDI

Açıklamada, bacillus cereus bakterisi tarafından üretilen bir toksin olan sereulid tespit edilmesinin ardından, birçok ülkede çeşitli bebek maması ürünlerinin geri çağrılmaya devam ettiği anımsatıldı.

AB Komisyonunun, bu konuda alınacak kararları desteklemek için EFSA'dan acil bilimsel tavsiye istediğine dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede EFSA'nın bebeklerde sereulid için akut referans dozunu belirlediği ve bebek mamalarında potansiyel güvenlik endişesi oluşturabilecek sereulid konsantrasyonlarını tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "EFSA bilim insanları, bebeklerde sereulid için akut referans dozunu vücut ağırlığının kilogramı başına 0,014 mikrogram olarak önerdi." ifadesi kullanıldı.

Akut referans dozunun belirlenmesinde kullanılan kritik yan etkinin kusma olduğu kaydedilen açıklamada, 16 haftanın altındaki küçük bebeklerin maddeleri yetişkinlerden farklı şekilde metabolize ettikleri için, EFSA'nın ihtiyatlı yaklaşım benimsediği bildirildi.

EFSA'nın bebeklerin 24 saat içinde vücut ağırlıklarının kilogramı başına 260 mililitre bebek maması kullandıklarını öngördüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu tüketim seviyelerinde bebek mamalarında litre başına 0,054 mikrogramın ve devam mamalarında litre başına 0,1 mikrogramın üzerindeki sereulid konsantrasyonlarının güvenlik endişesi oluşturabileceğini belirtti.

Son dönemde dünya genelinde büyük bebek maması üreticileri önlem amaçlı geri çağırmalarla gündeme gelmişti.

