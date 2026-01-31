Florida’da bir çift, tüp bebek tedavisinde yaşanan embriyo karışıklığı sonucu doğan bebeğin biyolojik olarak kendilerine ait olmadığını öğrenince klinik ve doktorlarına dava açtı. Aile, yanlış embriyo yüzünden doğan bebekle ilgili klinikten hesap soruyor.

Tiffany Score ve Steve Mills çifti, 2020 yılında üç embriyolarını güvenli bir klinikte saklamış ve 2025 Nisan ayında bir embriyo transfer edilmişti. 11 Aralık 2025’te bir kız bebek dünyaya geldi. Ancak çift, bebekte bazı fiziksel farklılıklar fark etti. Her iki ebeveynin beyaz tenli olmasına karşın, bebek siyahi doğdu. Yapılan genetik testler, bebeğin biyolojik olarak çiftle hiçbir bağlantısı olmadığını ortaya koydu.

KENDİ EMBRİYOLARI DA BAŞKASINA GİTMİŞ OLABİLİR

Çiftin avukatı John Scarola, “Bebekle bağ kurdular ve onu büyütmek isterler ancak bu, başka birine ait bir çocuk. Her an onu almak için birisi gelebilir” açıklamasını yaptı. Ayrıca çiftin kendi embriyolarının başka bir hastaya aktarılmış olabileceği ihtimaliyle de endişeli olduğunu vurguladı.

KLİNİK VE ÜNLÜ DOKTORA DAVA AÇTILAR

Dava, söz konusu kliniğe ve baş üreme endokrinoloğu Dr. Milton McNichol’a yöneltildi. Karışıklığın embriyoların saklandığı süreçte ya da 2025’teki transfer sırasında meydana gelmiş olabileceği iddia edildi. McNichol, Orlando’nun tanınmış tüp bebek doktorlarından biri ve birçok ödül aldı. Ancak Florida Tıp Kurulu 2024’te klinikte ekipman ve risk yönetimi eksiklikleri nedeniyle 5 bin dolarlık ceza kesmişti. Klinikten yapılan ve daha sonra silinen açıklamada, “Hatanın kaynağını belirlemek için soruşturmayla iş birliği yapıyoruz” denilmişti.

Bekledikleri bebek siyahi çıktı! Doğumda hayatlarının şokunu yaşadılar

KAPSAMLI BİR YASA YOK

1 Ocak’taki acil duruşmada Hakim Margaret Schreiber, “Florida’da bu tür davaları çözmeye yönelik kapsamlı bir yasa yok” ifadelerini kullandı. Şu an bebek, Score ve Mills’in bakımında bulunuyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından insanları ikiye bölündü. Bazıları ailenin çocukları kabul etmesine dair yorumlar yaparken bazıları aksini söyledi. Öte yandan çok sayıda kullanıcı, durumun genetik ebeveynleri bulmakla ilgili olduğunu ve ailelerin haklarının korunması gerektiğini savundu.

Bekledikleri bebek siyahi çıktı! Doğumda hayatlarının şokunu yaşadılar

ETİK VE DÜZENLEME TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Bu olay tüp bebek alanında nadir değil. 2024’te yapılan küresel bir inceleme, IVF karışıklıklarının ciddi vakaların çoğunu oluşturduğunu ortaya koydu. Hatalar nadir olsa da duygusal, etik ve mali sonuçları büyük olabiliyor. Araştırmalar, birçok klinikte hala el yazısı etiketler ve manuel takip yöntemleri kullanıldığını, bunun da hata riskini artırdığını gösteriyor.

Bu vaka, IVF ve yardımcı üreme teknolojilerinde etik ve düzenleme tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Score ve Mills, mahkeme sürecini beklerken, hem bebekle kurdukları bağın hem de olası iddiaların oluşturduğu belirsizliğin içinde kalmış durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası