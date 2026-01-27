Kartal’ın Orkun ve Cengiz’i VAR!

“Dakika 7... Kaptan Orkun Kökçü ne kadar mutlu ise o 30 metrelik füzenin o an uçurduğu Kartal da o kadar mutlu”, diyeceğim ama ne gezer, diyemiyorum!

Beşiktaş’ın oyunu umut vermiyor; Eyüpspor kalecisi Jankat’ın maçın başındaki pas hatasını iyi değerlendiren Orkun Kökçü’nün golüne rağmen sahadaki Kartal heyecan vermiyor.

Umut’u VAR da durduramadı

Eyüp direniyor, bastırıyor, gol buluyor… Ama… Ersin’in elinden seken topu, Umut Bozok boş kaleye yolluyor.

Hakem.. VAR… Umut’un ilk golü iptal, Eyüp’ün umudu buhar!

Bu nasıl yorum Sarper Barış Saka?

Orantısız güç (!), nizami gole “ofsayt” hükmünü veriyor, gerçekten ofsayt mı? Sanmam.

Umut Bozok ofsaytsa aktif mi, pasif mi?

Pasifse pozisyon faul mü, penaltı mı?

Her enstantene ayrı bir tantana. Ancak o gol, iptal!

Söyle…

Nasıl düzelecek bu futbol böyle?

Derken Umut bu defa bir füze gönderiyor, skora denge geliyor. VAR da durduramıyor. Ardından Emre Akbaba ile Eyüp öne geçiyor. Ancak… Hamleler işe yarıyor.

Yiğidin hakkı yiğide…

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı cesur, atak, ve coşkulu oynatmaya çalışıyor. Kısıtlı kadroda rezerv oyunculara şans veriyor, yüksek pres, hızlı kanat hücumları, topa sahip olma tutkusu istiyor ama olmuyor.

Yine usta ayak Cengiz sahne alıyor, klasını konuşturuyor ve Kartal’a tek puanı getiriyor.

Maçın adamı: Umut Bozok

