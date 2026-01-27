Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Kartal’ın Orkun ve Cengiz’i VAR!

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Kartal’ın Orkun ve Cengiz’i VAR!
0:00 0:00
1x
a- | +A

“Dakika 7... Kaptan Orkun Kökçü ne kadar mutlu ise o 30 metrelik füzenin o an uçurduğu Kartal da o kadar mutlu”, diyeceğim ama ne gezer, diyemiyorum!

Beşiktaş’ın oyunu umut vermiyor; Eyüpspor kalecisi Jankat’ın maçın başındaki pas hatasını iyi değerlendiren Orkun Kökçü’nün golüne rağmen sahadaki Kartal heyecan vermiyor.

Umut’u VAR da durduramadı

Eyüp direniyor, bastırıyor, gol buluyor… Ama… Ersin’in elinden seken topu, Umut Bozok boş kaleye yolluyor.

Hakem.. VAR… Umut’un ilk golü iptal, Eyüp’ün umudu buhar!

Bu nasıl yorum Sarper Barış Saka?

Orantısız güç (!), nizami gole “ofsayt” hükmünü veriyor, gerçekten ofsayt mı? Sanmam.

Umut Bozok ofsaytsa aktif mi, pasif mi?

Pasifse pozisyon faul mü, penaltı mı?

Her enstantene ayrı bir tantana. Ancak o gol, iptal!

Söyle…

Nasıl düzelecek bu futbol böyle?

Derken Umut bu defa bir füze gönderiyor, skora denge geliyor. VAR da durduramıyor. Ardından Emre Akbaba ile Eyüp öne geçiyor. Ancak… Hamleler işe yarıyor.

Yiğidin hakkı yiğide…

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı cesur, atak, ve coşkulu oynatmaya çalışıyor. Kısıtlı kadroda rezerv oyunculara şans veriyor, yüksek pres, hızlı kanat hücumları, topa sahip olma tutkusu istiyor ama olmuyor.

Yine usta ayak Cengiz sahne alıyor, klasını konuşturuyor ve Kartal’a tek puanı getiriyor.

Maçın adamı: Umut Bozok

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Doktorlarından açıklama: Ufuk Özkan için kesinleşen verici yok
Doktorlarından açıklama: Ufuk Özkan için kesinleşen verici yok
Kaydet
ABD–Güney Kore hattında gerilim! Trump’tan yeni tarife kararı
ABD–Güney Kore hattında gerilim! Trump’tan yeni tarife kararı
Kaydet
Yaşlılarda susuzluk bunama sebebi
Yaşlılarda susuzluk bunama sebebi
Kaydet