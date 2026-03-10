Trabzonspor tutulmuyor

Aslında 11’e 10 oyunlar zordur; gerer insanı ancak elinde Onuachu gibi her kilidi açan bir süper star, Onana gibi bir panter ve Zubkov gibi Bilal’i bile şaşırtan bir delici varsa zorluklar kolaylaşır. Karadeniz Fırtınası dün de zorlu Kayseri deplasmanında öyle coştu.

Tam yol ileri...

Özetle istikrarlı sonuç, alabildiğince özgür oyun, teknik kapasite, geniş hücum repertuarı, bireysel kalite farkı ile rüzgârı arkasına almış pupa yelken tam yol ilerliyor Fırtına.

Seri yapmak ne güzel! Avrupa’yı perçinlemiş, ligde zirve umutlarını iyice yeşertmiş Karadeniz Fırtınası moral üstüne moral depoluyor.

Daha ne olsun?

Bu eser; Fatih Tekke ve ona güvenen başkan Ertuğrul Doğan ile ekibine ait.

Kayserispor direndi ama...

“Dorukhan atılmasa zafer böyle kolay olur muydu?” dediğinizi duyar gibiyim. Kayserispor aslında Trabzonspor’un hücum risklerini cezalandırabilecek Chalov ve Makarov gibi hızlı ayaklara sahipti. Nitekim Norveçli teknik adam Erling Moe’nun kompakt savunma, kontra tehditleri ve hızla rakip kaleye gitme arzusu kümede kalma mücadelesi veren bir takımın reflekslerini yansıtıyordu.

Ne var ki topa sahip olma ve oyun kurma noktasındaki sınırlı kalitesi Kayserispor’un en kırılgan yanıydı.

Sonuçta, Kayserispor’un maçı uzun süre dengede tutsa da Tekke’nin Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen vizyonu, Trabzonspor’un bireysel kalite farkı; Onuachu’nun bitiriciliği, Zubkov’un üretkenliği, Onana’nın kurtarışları, Oulai’nin dinamizmi, Augusto’nun oyun aklı Fırtına’yı coşturmaya yetti.

Karadeniz’de şampiyonluk şarkıları daha gür söylenecek artık.

Maçın adamı: Onuachu

