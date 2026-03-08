Hayaller tatlı ama gerçekler acı.

...Ve Ahmet Gülüm gitti!

Ah keşke yanılsaydım.

Yanılsaydım da alkışlarla dün uğurlanmasaydı Ahmet Gülüm ve kalıp hayallerini gerçekleştirebilseydi.

Ama ne mümkün!

Kral çıplak; hayaller tatlı gerçekler acı!

Tabiri caizse o toz pembe hayalin özeti ''dağ fare doğurdu''.

Yolun açık olsun Gülüm!

Ancak benim için malumu ilamdı bu; daha o günden yazmıştım bu günü.

Hani; Prof.Dr. Uğur Erdener'e ağır yenilgi yaşattığı ve TMOK başkanı seçildiğinin 100. günündeki 25.Temmuz.2025'te insanı masal dünyasında hipnoz eden o harika sunumun ardından dünkü akibeti yazmıştım.

..Ve Ahmet Gülüm dün özetle ''Yapamadım. Başaramadım. Baş edemedim!'' diyerek alkışlar arasında uğurlandı; gelecek yönetime işlerinin ne kadar güç olduğunu ve yapılabilecek yol haritasını miras bırakarak gitti.

Uğurlar olsun!

İşte 25.Temmuz.2025'teki bugünü anlatan yazım:



https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kose-yazilari/hasan-saricicek/turk-sporu-icin-tmok-baskani-ahmet-gulum-toz-pembe-tablo-cizdi-milat-2028-los-angeles-649335

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...