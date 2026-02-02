Avrupa’da bebek mamalarında tespit edilen toksin riskleri nedeniyle eşik değer aşağı çekilirken, çok sayıda ülkede satılan ürünler için geri çağırma süreci başlatıldı.

Fransız gıda şirketleri Popote ve Vitagermine, Avrupa’da bebek mamalarına yönelik alınan kritik kararın ardından birçok ülkede satışa sunulan ürünlerini piyasadan çekti.

EŞİK DEĞER DÜŞÜRÜLDÜ

Fransa hükümeti, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin değerlendirmesi doğrultusunda bebek mamalarında sereulid toksini için kabul edilen üst sınırı aşağı çekti. Daha önce kilogram başına 0,03 mikrogram olan eşik, 0,014 mikrogram seviyesine indirildi.

60’TAN FAZLA ÜLKEDE SATILAN ÜRÜNLER TOPLATILDI

Yeni düzenleme sonrası Popote, 60’tan fazla ülkede satışı yapılan 2 parti bebek mamasını; Vitagermine ise 3 parti ürünü piyasadan çekti.

BÜYÜK MARKALAR DA LİSTEDE

Son aylarda yalnızca Popote ve Vitagermine değil, Lactalis ve Danone gibi küresel devler de bazı ülkelerde bebek mamalarını raflardan indirdi. Avrupa Komisyonu, art arda gelen geri çağırmaların ardından EFSA’dan yeni bir bilimsel görüş talep etti.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre geri çağırma kararı doğrudan sereulid toksinine dair artan riskler nedeniyle uygulandı.

EFSA UYARDI: BEBEKLER DAHA HASSAS

EFSA’nın raporunda, sereulid toksininin Bacillus cereus bakterisi tarafından üretildiği ve özellikle bebeklerde mide bulantısı ile kusmaya yol açabildiği hatırlatıldı. 16 haftanın altındaki bebeklerin toksinleri yetişkinlerden farklı metabolize ettiği vurgulanırken, bu nedenle daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsendiği aktarıldı.

KRİTİK TÜKETİM SINIRLARI AÇIKLANDI

EFSA değerlendirmesinde, bebeklerin 24 saat içinde kilogram başına ortalama 260 mililitre mama tükettiği hesaplandı. Bu çerçevede, bebek mamalarında litre başına 0,054 mikrogramı, devam mamalarında ise 0,1 mikrogramı aşan sereulid seviyelerinin güvenlik riski oluşturduğu kaydedildi.

