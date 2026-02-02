Kan donduran olay Çorum’da yaşandı. 6 gündür aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni, Çatak Tabiat Parkı’ndaki dere yatağında parçalanmış halde bulundu. Baş kısmı ise yok, polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak'ta evindenc çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Yakınları kayıp ihbarında bulununca arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER 6 GÜNDÜR ARIYORDU

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya’nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı.

CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 6. gününde AFAD arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri, Çorum İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve STK’lardan oluşan 12 araç, 45 personel ve dron ile iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, Kaya’nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu.

BAŞI HALA KAYIP

Bölgede yapılan taramalarda, Kaya’nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaya’nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya’nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve kafa kısmının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

