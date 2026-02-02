Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı temaslarına Orta Doğu’dan başlıyor. Erdoğan’ın önce Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a, ardından Mısır’ın başkenti Kahire’ye yapacağı ziyaretler; Gazze krizi, bölgesel güvenlik, enerji ve ekonomi başlıkları açısından yeni dönemin yol haritasını şekillendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Mısır’a yapacak.

Salı günü Riyad’a gidecek olan Cumhurbaşkan Erdoğan, çarşamba günü ise Kahire’ye geçecek. Ziyaretler kapsamında her iki ülkede de liderlerle birebir görüşmeler yapılacak.

Ankara’nın bölgesel barışta aktif rol alma hedefi, temasların ana çerçevesini oluşturuyor. Görüşmelerin merkezinde Orta Doğu’daki krizler, Gazze, Filistin, Suriye ve bölgesel istikrar başlıkları var.

GAZZE, FİLİSTİN VE BÖLGESEL GERİLİMLER MASADA

Diplomatik kaynaklara göre ziyaretler sırasında ayrıca Gazze için gündeme gelen “Barış Kurulu” önerisi, Filistin’in yeniden inşası ve bölgedeki insani tablo ele alınacak.

ABD’nin İran’a yönelik adımları ve İsrail’in Gazze merkezli politikaları da görüşme başlıkları arasında bulunuyor. Türkiye, bu süreçte diplomatik ağırlığını sahaya yansıtmayı hedefliyor.

EKONOMİ VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakanlar ve iş insanlarından oluşan geniş bir heyet eşlik edecek. Riyad ve Kahire’de iş forumları düzenlenecek. Ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii ve enerji alanlarında yeni anlaşmalar gündemde yer alıyor.

Türk müteahhitlik firmaları Suudi Arabistan ve Mısır’da büyük projeler yürütüyor. Son yıllarda savunma sanayii alanındaki temaslar da hız kazanmıştı.

TÜRKİYE–SUUDİ ARABİSTAN HATTI GÜÇLENİYOR

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler son yıllarda ivme kazandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024’te yaklaşık 8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı 2025’te 3,1 milyar doları aştı. Hububat, halı ve kimyasal ürünler öne çıkan kalemler arasında yer aldı.

Riyad yönetimi, Türkiye ile yenilenebilir enerji, sivil savunma ve sosyal hizmetler alanlarında yeni işbirliği adımlarına onay verdi.

SAVUNMA SANAYİİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

ASELSAN ve Suudi Arabistan merkezli kuruluşlar arasında savunma elektroniği alanında yürütülen ortaklıklar devam ediyor. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan AKINCI TİHA anlaşması, Türkiye tarihinin en büyük savunma ihracatlarından biri olarak kayıtlara geçti.

MISIR İLE TİCARET VE BÖLGESEL DENGE

Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 2025’te 3,3 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Kimya ve tekstil ürünleri öne çıktı. Ankara ile Kahire arasındaki temaslar, Doğu Akdeniz’den Afrika’ya uzanan geniş bir hatta denge unsuru olarak görülüyor.

ANKARA MERKEZLİ DİPLOMASİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır ile kurduğu temaslar üzerinden Gazze, Suriye, Sudan, Somali ve Yemen başlıklarında diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Filistin’in devlet olarak tanınması sürecinde uluslararası destek artarken, Ankara bu sürecin aktif aktörleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad ve Kahire ziyaretleri, 2026 yılında Türkiye’nin dış politikada izleyeceği yoğun ve çok boyutlu diplomasi trafiğinin ilk adımı olarak kayda geçti.

