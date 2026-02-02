2026 yılı ilk ayında en büyük şarj ağına sahip ZES, Togg ve Eşarj fiyatlarına zam yaptı. Markaların zamlarıyla birlikte elektrikli araçlardaki avantaj giderek kayba uğruyor. İşte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının Şubat ayı fiyatları…

Geçtiğimiz ocak ayında elektrikli otomobil şarj fiyatlarına arka arkaya zam haberleri geldi. Son olarak en yaygın ağlardan birine sahip olan Eşarj fiyatlarını güncelledi. 1 Şubat 2026 itibariyle geçerli olan listeye göre 9,40 TL/kWh olan AC şarj fiyatı 9,90 TL’ye çıkarken, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 11,50 TL’den 13,50 TL yükseldi.

Şubat ayı elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatları: 2026’da zamlar peş peşe geldi

TRUGO’DAN YÜZDE 30’LUK ZAM

Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo, geçtiğimiz haftalarda şarj ücretlerine zam yaptığını duyurmuştu. Yüzde 30’luk zam sonrası 150 kW’a kadar olan DC yani hızlı şarj 10,60 TL’den 13,78 TL’ye, 150 kW ve üzeri 11,82 TL’den 15,36 TL’ye, yüzde 17 zam gelen 22 kW ve altı AC yani yavaş şarj ise 8,49 TL’den 9,95 TL’ye çıkarıldı.

Şubat ayı elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatları: 2026’da zamlar peş peşe geldi

ZES’TEN DE ZAM GELMİŞTİ

Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES de bu ayın başında fiyatlarına zam yapmıştı. 07 Ocak’tan itibaren geçerli olan zamlarla AC şarjda kWh başına ücret 8,99 TL’den 9,99 TL’ye çıktı.

DC hızlı şarjda ise 10,99 TL olan kWh ücreti 12,99 TL’ye yükseldi. 180 kW ila 720 kW arasında güç sağlayan HPC istasyonların kWh ücreti ise 12,99 TL’den 16,49 TL’ye çıktı.

Şubat ayı elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatları: 2026’da zamlar peş peşe geldi

ELEKTRİK AVANTAJI ORTADAN KALKIYOR MU?

Gelen son zamlarla birlikte özellikle kış aylarında menzil kaybeden elektrikli araçların maliyet avantajı ortadan kalkmaya başlıyor. Ev elektriğinde tüketim tarifelerinin değiştirilmesi de evden şarjı durumunu etkiliyor.

TAM ŞARJIN MALİYET HESABI

Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji yada bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı.

Örneğin, 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin 150 kW üstü DC hızlı şarj kullanıldığında tam dolu batarya maliyeti 1359 TL olacak. Zamdan önce 1046 TL tutuyordu.

Trugo’nun AC şarjında ise maliyet 880,5 TL’ye çıktı.



Eğer ZES’in en yüksek hızlı şarjı kullanılırsa 1459 TL’lik tam şarj maliyeti ortaya çıkacak.

DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?

Tesla Supercharger ücretleri Tesla kullanıcıları için 9,40 TL/kWh, diğer araç kullanıcıları için 11,70 TL/kWh olarak uygulanıyor.

Shell Recharge

-AC 22 kW'a kadar 11.99 TL/Kwh,

-60 kW'a kadar DC şarj 13.5 TL/Kwh,

-180 kW'a kadar DC şarj 14.99 TL/Kwh

E-Power

-AC Tip 2 Soketler 8.49 TL/KWh

- DC Tip CCS Soketler 10.99 TL/KWh

5 Şarj

-22 kW altı AC şarj 8,99 TL

-150 kW altı DC şarj 10,99 TL

-150 kW üstü DC şarj 13,99 TL

Voltrun

-AC 9.90 TL/kWh

-DC 12.90 TL/kWh

Beefull

AC 8,99 TL/kWh

80 kW ve altı DC Soketler 10,99 TL/kWh

Diğer Tüm DC Soketler 12,99 TL/kWh

G-Charge

AC 8,99 TL

DC 11,99 TL

RHG Enertürk

AC 8,40 TL/kWh

DC 10,60 TL/kWh

WAT Mobilite

AC 22 kW ve altı 9.99 TL/kWh

DC 180 kW altı 12.99 TL/kWh

DC 180 kW ve üzeri 14.49 TL/kWh

Astor Şarj

AC 9,49 TL/kWh

DC 12,49 TL/kWh

Otopriz

AC Şarj 9,90 TL/kWh

DC Şarj 12,50 TL/kWh

50 kW DC CCS - Mobil Şarj - 12,50 TL/kWh

Neva Şarj

22 kW'a kadar AC Soketler 8.90 TL/kWh

240 kW'a kadar DC Soketler 11.90 TL/kWh

Oncharge

AC Soket Tarifesi 9.99 TL/kWh

DC Soket Tarifesi 13.50 TL/kWh

D-Charge

AC Soketler 9,40 TL/KWh

DC Soketler 12,99 TL/KWh

Evbee

DC 150 kW üstü 15.36 TL

DC 150 kW altı 13.78 TL

AC 9.95 TL

VoltiNET

AC 9.99 TL / Kwh

DC 12.99 TL / Kwh

Lumicle

AC 8,49 TL/KWh

DC 11.49 TL/KWh

