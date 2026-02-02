Şubat ayı elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatları: 2026’da zamlar peş peşe geldi
2026 yılı ilk ayında en büyük şarj ağına sahip ZES, Togg ve Eşarj fiyatlarına zam yaptı. Markaların zamlarıyla birlikte elektrikli araçlardaki avantaj giderek kayba uğruyor. İşte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının Şubat ayı fiyatları…
- Eşarj, 1 Şubat 2026 itibarıyla AC şarj fiyatını 9,90 TL/kWh'ye, DC hızlı şarj fiyatını ise 13,50 TL/kWh'ye yükseltti.
- Trugo, şarj ücretlerine %30'a varan zam yaparak 150 kW üzeri DC şarjı 15,36 TL/kWh'ye çıkardı.
- ZES, Ocak ayında AC şarjı 9,99 TL/kWh'ye, DC hızlı şarjı 12,99 TL/kWh'ye ve HPC istasyonlarını 16,49 TL/kWh'ye yükseltti.
- Bu zamlar sonucunda elektrikli araçların özellikle kış aylarındaki menzil kaybıyla birlikte maliyet avantajı azalmaya başladı.
- Örneğin, Togg T10X'in tam şarj maliyeti Trugo'da 1046 TL'den 1359 TL'ye, ZES'in en yüksek hızlı şarjında ise 1459 TL'ye ulaştı.
Geçtiğimiz ocak ayında elektrikli otomobil şarj fiyatlarına arka arkaya zam haberleri geldi. Son olarak en yaygın ağlardan birine sahip olan Eşarj fiyatlarını güncelledi. 1 Şubat 2026 itibariyle geçerli olan listeye göre 9,40 TL/kWh olan AC şarj fiyatı 9,90 TL’ye çıkarken, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 11,50 TL’den 13,50 TL yükseldi.
TRUGO’DAN YÜZDE 30’LUK ZAM
Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo, geçtiğimiz haftalarda şarj ücretlerine zam yaptığını duyurmuştu. Yüzde 30’luk zam sonrası 150 kW’a kadar olan DC yani hızlı şarj 10,60 TL’den 13,78 TL’ye, 150 kW ve üzeri 11,82 TL’den 15,36 TL’ye, yüzde 17 zam gelen 22 kW ve altı AC yani yavaş şarj ise 8,49 TL’den 9,95 TL’ye çıkarıldı.
ZES’TEN DE ZAM GELMİŞTİ
Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES de bu ayın başında fiyatlarına zam yapmıştı. 07 Ocak’tan itibaren geçerli olan zamlarla AC şarjda kWh başına ücret 8,99 TL’den 9,99 TL’ye çıktı.
DC hızlı şarjda ise 10,99 TL olan kWh ücreti 12,99 TL’ye yükseldi. 180 kW ila 720 kW arasında güç sağlayan HPC istasyonların kWh ücreti ise 12,99 TL’den 16,49 TL’ye çıktı.
ELEKTRİK AVANTAJI ORTADAN KALKIYOR MU?
Gelen son zamlarla birlikte özellikle kış aylarında menzil kaybeden elektrikli araçların maliyet avantajı ortadan kalkmaya başlıyor. Ev elektriğinde tüketim tarifelerinin değiştirilmesi de evden şarjı durumunu etkiliyor.
TAM ŞARJIN MALİYET HESABI
Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji yada bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı.
Örneğin, 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin 150 kW üstü DC hızlı şarj kullanıldığında tam dolu batarya maliyeti 1359 TL olacak. Zamdan önce 1046 TL tutuyordu.
Trugo’nun AC şarjında ise maliyet 880,5 TL’ye çıktı.
Eğer ZES’in en yüksek hızlı şarjı kullanılırsa 1459 TL’lik tam şarj maliyeti ortaya çıkacak.
DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?
Tesla Supercharger ücretleri Tesla kullanıcıları için 9,40 TL/kWh, diğer araç kullanıcıları için 11,70 TL/kWh olarak uygulanıyor.
Shell Recharge
-AC 22 kW'a kadar 11.99 TL/Kwh,
-60 kW'a kadar DC şarj 13.5 TL/Kwh,
-180 kW'a kadar DC şarj 14.99 TL/Kwh
E-Power
-AC Tip 2 Soketler 8.49 TL/KWh
- DC Tip CCS Soketler 10.99 TL/KWh
5 Şarj
-22 kW altı AC şarj 8,99 TL
-150 kW altı DC şarj 10,99 TL
-150 kW üstü DC şarj 13,99 TL
Voltrun
-AC 9.90 TL/kWh
-DC 12.90 TL/kWh
Beefull
AC 8,99 TL/kWh
80 kW ve altı DC Soketler 10,99 TL/kWh
Diğer Tüm DC Soketler 12,99 TL/kWh
G-Charge
AC 8,99 TL
DC 11,99 TL
RHG Enertürk
AC 8,40 TL/kWh
DC 10,60 TL/kWh
WAT Mobilite
AC 22 kW ve altı 9.99 TL/kWh
DC 180 kW altı 12.99 TL/kWh
DC 180 kW ve üzeri 14.49 TL/kWh
Astor Şarj
AC 9,49 TL/kWh
DC 12,49 TL/kWh
Otopriz
AC Şarj 9,90 TL/kWh
DC Şarj 12,50 TL/kWh
50 kW DC CCS - Mobil Şarj - 12,50 TL/kWh
Neva Şarj
22 kW'a kadar AC Soketler 8.90 TL/kWh
240 kW'a kadar DC Soketler 11.90 TL/kWh
Oncharge
AC Soket Tarifesi 9.99 TL/kWh
DC Soket Tarifesi 13.50 TL/kWh
D-Charge
AC Soketler 9,40 TL/KWh
DC Soketler 12,99 TL/KWh
Evbee
DC 150 kW üstü 15.36 TL
DC 150 kW altı 13.78 TL
AC 9.95 TL
VoltiNET
AC 9.99 TL / Kwh
DC 12.99 TL / Kwh
Lumicle
AC 8,49 TL/KWh
DC 11.49 TL/KWh