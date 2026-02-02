ABD’nin savunma yükünü müttefiklerine paylaştırma hamlesi, Avrupa’yı zor bir tercihle karşı karşıya bıraktı. Trump’ın yüzde 5 şartı sonrası gözler Ankara’ya çevrilirken, AB liderlerinin kritik kararlar için Türkiye’de masaya oturması bekleniyor.

Norveç’te düzenlenen Oslo Güvenlik Konferansı’nda konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, temmuz ayında yapılacak Ankara Zirvesi’nin İttifak açısından kritik bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Brüksel merkezli NATO yönetimi, Ankara’daki buluşmayı uygulama, takip ve somut sonuç üretme eksenine yerleştirdi.

SAVUNMADA YÜZDE 5 KARARI MASADA

Shekerinska, Lahey’de alınan ve 2035’e kadar savunma harcamalarının milli gelirin yüzde 5’ine çıkarılmasını öngören kararın tüm müttefikler tarafından kabul edildiğini hatırlattı. Ankara Zirvesi’nde bu kararın nasıl hayata geçirileceği ayrıntılarıyla ele alınacak.

Zirve kapsamında bir "savunma sanayii günü" düzenlenecek. NATO, ek kaynakların nasıl daha verimli kullanılacağını, ortak üretim ve ortak tedarik yollarını masaya yatıracak.

ANKARA’DA SANAYİ VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

NATO yönetimi, savunma sanayisinin doğrudan sürece dahil edileceğini açıkladı. Daha fazla ortak alım, daha güçlü işbirliği ve yenilikçi kabiliyet hedefleri zirvenin ana başlıkları arasında yer alacak.

Ankara’daki toplantılar, NATO’nun sadece askeri değil, sanayi ve teknoloji boyutunu da öne çıkaracak.

UKRAYNA DOSYASI ANKARA GÜNDEMİNDE

Ankara Zirvesi’nde Ukrayna’ya verilen destek de masada olacak. NATO, Kiev’in müzakere masasına daha güçlü oturabilmesi için askeri ve siyasi desteğin sürmesini öncelik olarak görüyor.

NATO yönetimine göre Ukrayna savaşı, üretim kapasitesi, sanayi gücü ve inovasyonun askeri caydırıcılık kadar hayati olduğunu açık biçimde gösterdi.

"ESKİ NORMALE DÖNÜŞ YOK"

Güvenliğin tehdit altında olduğu bir ortamda savunmaya yatırım yapmamanın mümkün olmadığı mesajı verilirken, Shekerinska, transatlantik ilişkilerde artık eski dönemin kapandığını söyledi.

Savunma sanayisinin hız kazandığını ve özellikle mühimmat üretiminde ciddi artış yaşandığını ifade eden NATO yetkilisi, yine de yapılacak çok iş olduğunu dile getirdi.

ABD’YE YÜKLEME DÖNEMİ BİTTİ

NATO cephesinden gelen en net mesajlardan biri de yük paylaşımı oldu. Avrupa ve Kanada’nın savunma yatırımlarını artırmasının artık bir tercih değil zorunluluk olduğu kaydetti.

Uzun yıllar güvenlik yükünün büyük kısmının ABD tarafından taşındığını hatırlatan Shekerinska, bu dönemin sona erdiğini dile getirdi.

ARKTİK’TE YENİ STRATEJİ

Ankara Zirvesi’nin dolaylı başlıklarından biri de Arktik güvenliği olacak. NATO, Rusya’nın bölgede artan varlığı nedeniyle Arktik’e daha birleşik ve koordineli bir yaklaşım benimseme kararı aldı. Bu kapsamda daha fazla askeri kapasite, özel yetenekler ve uzmanlaşmış tatbikatlar gündeme gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası