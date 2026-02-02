Çinli otomobil devi BYD, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı. 1 Şubat’tan itibaren geçerli olan fiyat listesinde, neredeyse tüm modellerde fiyatlar arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından 2025'te 'Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası' seçilen BYD, hibrit pazarının lideri olurken, elektrik destekli otomobillerde de pazar payının zirvesinde yer aldı.



2025 yılını 45 bin 537 adetlik satışla bitiren BYD, 8 modelle Türkiye pazarında yer alıyor.

BYD’den Türkiye fiyatlarına zam: Yılın ikinci zammı

Çinli marka 2026 yılında fiyatlarına ikinci kez zam yaptı. Ocak ayında yapılan fiyat artışının ardından Şubat ayının ilk gününde de fiyat listesi yeniden değişti.

Ocak–Şubat karşılaştırmasına göre Atto 2 Boost 49 bin TL, Atto 2 Comfort 54 bin TL, Atto 3 Design 40 bin TL ve Dolphin Comfort 65 bin TL zamlandı. Üst segmentte ise Seal Excellence 78 bin TL, Sealion 7 Excellence 81 bin TL, Han Executive 94 bin TL ve Tang Flagship 104 bin TL artışla dikkat çekti. Seal U EV, Seal Design ve Sealion 7 Design modellerinde ise fiyat değişikliği olmadı.

İşte 1 Şubat itibarıyla Ocak fiyatı ve güncellenen Şubat fiyat listesi…

Model Ocak Fiyatı (TL) Şubat Fiyatı (TL) BYD Atto 2 130 kW Boost 1.575.000 1.624.000 BYD Atto 2 130 kW Comfort 1.680.000 1.734.000 BYD Atto 3 Design 2.209.000 2.249.000 BYD Dolphin Comfort 1.719.000 1.784.000 BYD Seal U EV Design 2.489.000 2.489.000 BYD SEAL Design 2.489.000 2.489.000 BYD SEAL Excellence 3.999.000 4.077.000 BYD Sealion 7 Design 2.489.000 2.489.000 BYD Sealion 7 Excellence 4.109.000 4.190.000 BYD Han Executive 4.779.000 4.873.000 BYD Tang Flagship 5.314.000 5.418.000

