Batman'da satışa sunulan 2 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Atatürk Barajı'ndan, bir balıkçı tarafından tutulan balığın kilosunun, 500 liradan satışa çıkarılacağı öğrenildi

Batman'da satışa sunulan 2 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, görenleri şaşkına çevirdi.

Batman'da sezonun en büyük balığı olarak kayıtlara geçen 120 kiloluk dev turna, büyüklüğüyle ilgi odağı oldu. Turna balığı, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı'nda balıkçı Feyzullah Altuner tarafından yakalandı. Batman’a getirilen balık, kilosu 500 liradan satışa sunuldu.

Barajdan dev turna yakaladı, kilosunu 500 liradan satışa çıkardı

"BU BÜYÜKLÜKTE BİR TURNA BALIĞINA NADİREN RASTLANIR"

Balıkçı Feyzullah Altuner, yakalanan balığın sezonun en büyük balığı olduğunu belirterek, "Bu büyüklükte bir turna balığına nadiren rastlanır. Balığı gören herkes şaşkınlığını gizleyemedi. Sezonun en büyük balığı diyebiliriz." dedi.

Barajdan dev turna yakaladı, kilosunu 500 liradan satışa çıkardı

"LEZZETLİ BALIKLARIN ARTIK SONUNA DOĞRU GELİYORUZ"

Balık sezonunun yavaş yavaş sona yaklaştığını ifade eden Altuner, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Lezzetli balıkların artık sonuna doğru geliyoruz. Bu dönem iyi değerlendirilmelidir. Balık, hem sağlık açısından hem de omega-3 bakımından oldukça zengin. Herkesin balık tüketmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Batman’da balık tezgahında sergilenen dev turna ilgi odağı olurken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası