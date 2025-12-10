UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen ve bir penaltı atışında rakibe geçit vermeyen milli eldiven, sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde Monaco'ya konuk oldukları mücadelede sakatlandı.

II. Louis Stadı'nda yapılan müsabakanın ikinci devresinde sakatlanan Uğurcan, yapılan bandajın ardından bir süre oyuna devam etti.

Mücadelenin 67. dakikasında kendini bir kez daha yere bırakan milli kaleci, kulübeye oyuna devam edemeyeceğini bildirdi.

GÜNAY GÜVENÇ RAKİP HOCAYLA TARTIŞTI

Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç, Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ile tartışma yaşadı.

UĞURCAN PENALTIYI KURTARDI

Sarı kırmızılı file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakanın 50. dakikasında Zakaria'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

